Le Piagge, furto nella casa di riposo per disabili 

Furto durante le feste in una struttura che si occupa di anziani, anche con disabilità, in via dell'Osteria. Ignoti sono entrati da una finestra portando poi via da un ufficio una cassetta di sicurezza con all'interno alcune migliaia di euro. Oltre ad alcuni effetti personali. Tutta la zona è da tempo bersagliata da furti, motivo per cui nei giorni scorsi il vicino comitato Peretola – Baracca ha effettuato una raccolta firme per chiedere al Comune l'installazione di una telecamera in piazza Quattro Novembre.