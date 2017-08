Le Cure, ladro in casa mentre dorme

Ieri notte è stata svegliata dai rumori di un ladro che stava mettendo a segno un furto nella sua abitazione. La donna, 41enne romena, dopo aver visto una sagoma che aggirava nell'appartamento armato di torcia, si è chiusa in camera. Quindi ha cominciato a urlare e ha chiamato il 113 con il cellulare. Il ladro è fuggito mentre arrivavano gli agenti. L'appartamento di Via Maffei è stato messo a soqquadro ma il ladro non sarebbe riuscito a rubare nulla. La polizia ha trovato segni di scasso sulla finestra.