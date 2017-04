Le Cure, batte la testa dopo pugno in faccia: è grave 

Ieri sera un 50enne fiorentino è finito in ospedale dopo esser stato aggredito nel sottopasso pedonale delle Cure. Da quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo stava percorrendo a piedi il tunnel quando un ciclista, in sella a una bici, lo ha urtato. L'uomo l'ha quindi ripreso spiegando che nel sottopassaggio le bici vanno condotte a mano. Il rimprovero non è piaciuto al ciclista che dopo qualche pedalata è tornato indietro e, dopo esser sceso dal sellino, ha colpito il 50enne con pugno allo zigomo sinistro. Il cinquantenne è caduto all'indietro battendo la parte bassa della nuca sul corrimano d'acciaio. E' rimasto a terra, in un pozza di sangue, mentre l'aggressore si allontanava. Sul posto è arrivata la polizia che ha soccorso la vittima fino a quando non è stata portata in ospedale in prognosi riservata. L'uomo è rimasto per una notte in osservazione, non sarebbe in pericolo di vita, per il forte trauma cranico. Ancora da sciogliere la prognosi. La polizia adesso è a caccia dell'aggressore che, tra le altre cose, potrebbe essere accusato anche di omissione di soccorso.