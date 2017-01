Le Cascine, si amplia la Ztl: 4 porte telematiche e “zona 30 km all'ora”

La giunta comunale ha approvato nell'ultima seduta del 2016 una serie di modifiche alla mobilità all’interno del parco delle Cascine. Il progetto, che sarà tradotto in atti amministrativi dagli uffici della mobilità, prevede l’estensione della Ztl, in orario notturno, in viale degli Olmi, l’istituzione sull’intera area del limite di velocità a 30 chilometri orari e l’installazione di 4 porte telematiche.

L'istituzione della “zona 30”, con il limite di 30 km orari, riguarderà tutta l’area del parco. L'area pedonale sarà ampliata ai viali del Quercione e della Tinaia e dell’intero piazzale Kennedy. La Ztl Cascine si estenderà al viale degli Olmi e costituirà il nuovo settore “Cascine 2”. Restano esclusi piazzale Jefferson e piazzale delle Cascine, il cui parcheggio in orario di funzionamento della ztl sarà accessibile da via delle Cascine.

E a proposito di orari della Ztl, nel settore esistente che si andrà a chiamare “Cascine 1” (da piazzale delle Cascine escluso fino all’area sottostante il Viadotto dell’Indiano) la disciplina sarà in vigore h24 tutti i giorni (festivi compresi); nel nuovo settore “Cascine 2” (viale degli Olmi) lo stop ai non autorizzati scatterà in orario notturno 21-6 tutto l’anno.

A tutela della nuova ztl delle Cascine saranno installate le quattro nuove porte telematiche, in corrispondenza dei varchi di accesso alla ztl allargata: alle intersezioni tra piazzale Jefferson e viale degli Olmi, tra viale degli Olmi e via delle Cascine, tra piazzale delle Cascine e viale dell’Aeronautica e tra via del Barco-via dei Vespucci-via del Pegaso.

“La tutela del parco delle Cascine è una priorità – sottolinea l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti –. L'obiettivo è rendere il parco sempre più a misura di pedoni e ciclisti, scoraggiando l’utilizzo improprio di strade e viali interni”.