Movida: ubriachi fradici davanti ai figli piccoli

Barcollavano e a fatica stavano in piedi quando sul posto sono arrivati le volanti della polizia. Protagonisti un uomo e una donna, 25enne toscano lui, 31enne peruviana lei, che ieri sera sono stati denunciati per abbandono di minore e sanzionati per ubriachezza manifesta. La coppia di conoscenti si sarebbe ubriacata davanti ai figli piccoli senza alcun riguardo. I due hanno cominciato a farsi notare, tanto che da un chiosco di Piazza Vittorio Veneto è partita una chiamata al centralino del 113.



Gli agenti hanno preso in mano la situazione. La donna, con una forte intossicazione dovuta all'eccesso di alcol, è stata accompagnata all'ospedale insieme ai figli scortata dalla volante. A Santa Maria Nuova l'ha poi raggiunta il fratello. Per 25enne è stato necessario far arrivare la madre da un'altra provincia per affidarle la piccola.