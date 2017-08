Le Cascine, trovato morto nel parco un uomo di 34 anni

Un uomo di 34 anni è stato ritrovato morto questa mattina all'interno del parco delle Cascine, in via delle Cascine.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, oltre alla polizia con la squadra mobile e la scientifica. La segnalazione del cadavere sembrerebbe essere arrivata da un passante.

Sono in corso accertamenti sulle cause della morte. A quanto appreso finora, l'uomo sarebbe stato trovato con i pantaloni abbassati ed una ferita alla testa, che sarebbe compatibile anche con un urto dovuto alla caduta a terra.

Vicino al cadavere sono state trovate due siringhe, e non è escluso che si tratti di overdose. Il 34enne, di origine ucraina, era regolarmente in Italia, incensurato. In meno di 24 ore, è il secondo uomo ritrovato morto in città, dopo il 46enne in viale Morgagni.