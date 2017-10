Le Cascine, urina sui tendoni della fiera poi aggredisce i vigilantes

Ieri mattina un 30enne tunisino è stato arrestato dopo aver urinato sui tendoni di una fiera che si stava tenendo all'interno del parco delle Cascine. L'uomo infatti era stato richiamato dalle guardie giurate motivo per cui aveva dato in escandescenza e finito con l'aggredire i due vigilantes. Quest'ultimi, dopo essersi rinchiusi in auto, hanno chiesto l'intervento dei carabinieri.

I militari hanno bloccato l'uomo, già noto per i suoi trascorsi, e richiesto l’intervento del 118 per sedarlo in quanto si trovava in evidente stato di agitazione. Il tunisino è stato trasportato all’ospedale di Santa Maria Nuova. Però, dopo essersi risvegliato, ha aggredito anche i carabinieri con calci e pugni. Per il 30enne sono scattate le manette con l’accusa di violenza, resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali.