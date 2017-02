Le Cascine, spaccio di droga senza sosta: agente finisce in Arno

Ieri mattina ennesimo intervento delle forze dell'ordine alle Cascine. L'ntervento della polizia è stato richiesto da alcuni passanti che, passando nel parco cittadino, sono stati infastiditi dalle ripetute richieste dei pusher. Gli agenti si sono quindi appostati fino a quando due minorenni non sono arrivati in scooter per comprare della droga. A questo punto i poliziotti sono usciti allo scoperto. I pusher sono però fuggiti. Uno è stato bloccato quasi subito. L'altro, 23enne nigeriano, è scappato fino all'argine. Qui c'è stata una colluttazione con un agente. Il poliziotto è addirittura finito per metà in acqua. I due spacciatori sono stati fermati, lo stupefacente è stato trovato nascosto nelle siepi.