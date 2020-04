Le Cascine: recidivo ai controlli Covid-19, denunciato per spaccio

Nelle ultime ore i militari della guardia di finanza hanno denunciato alla Procura della Repubblica un ventisettenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Mentre transitava nei pressi di Piazzale Vittorio Veneto, nel corso dei servizi per l’emergenza COVID-19, una pattuglia ha sottoposto a controllo il giovane di origine gambiana che, sceso dall’autobus, passeggiava nei pressi della fermata. All’atto del controllo, risultava sprovvisto dell’autocertificazione e non ha fornito una motivazione valida per il suo spostamento.



Da un approfondimento alle banche dati, è emerso che il soggetto era già stato sanzionato per essersi spostato in violazione delle disposizioni anti-Covid. Nella sua disponibilità i finanzieri hanno recuperato circa mezzo etto di marijuana oltre ad alcune centinaia di euro ritenute provento dell’attività illecita.



Oltre alla denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti, al giovane è stata comminata una sanzione amministrativa pari a circa mille euro.

