Le Cascine, rapinato da due giovani

Ieri sera un cinquantenne fiorentino è stato derubato da una coppia di ragazzi in Viale del Pegaso. Poco prima l'uomo avrebbe fatto salire in auto i due giovani che gli avevano chiesto un passaggio. Uno di loro l'ha poi bloccato alle spalle mentre l'altro, dopo aver fatto il giro dell'auto, si è portato via il borsello con all'interno documenti, cellulare e contanti. L'uomo ha poi incrociato un passante a cui ha chiesto il telefono per avvertire il 113.