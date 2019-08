Le Cascine: parcheggiatori abusivi in Piazza Vittorio Veneto, denunciato

Indossava una pettorina e un tesserino fingendosi un addetto alla sosta. Per questo una coppia di turisti inglese si è fidata di lui pagando trenta euro per poter parcheggiare l'auto per tutto il giorno in Piazza Vittorio Veneto. Poi, al ritorno, i turisti britannici hanno notato che la polizia stava eseguendo dei controlli così gli hanno mostrato di aver esposto un tagliando consegnato dall'uomo all'interno del parcheggio. Gli agenti sono riusciti a risalire a lui, 64enne napoletano, denunciandolo con l'accusa di truffa.