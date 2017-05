Le Cascine: ladri in casa mentre i proprietari dormono

Ieri mattina un'anziana ha ritrovato una borsa all'interno del suo balcone, all'esterno dei palazzi di Via Petrella, che poche ore prima era stata rubata all'interno di una casa della stessa strada. Da quanto ricostruito, la borsa era stata portata via durante la notte da una casa posta al primo piano. I malviventi, dopo essere passati da una portafinestra, mentre la moglie dormiva insieme al marito, avrebbero poi portato via la borsa. Sull'episodio indaga la polizia.