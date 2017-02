Le Cascine, fermato per droga nel parco: chiede aiuto agli amici

Non si ferma lo spaccio di droga al parco delle Cascine. Dopo il blitz della scorsa settimana, nei pressi della fermata della tramvia, ieri l'ultimo episodio. La polizia stava pattugliando l'area quando ha fermato per un controllo un 19enne del Gambia. Indosso al giovane, residente a Vinci, sono stati trovati alcuni grammi di hashish. Poi si è scoperto che ne aveva sotterrati altri in delle buche: 83 in tutto. Proprio durante il controllo, il giovane, denunciato per detenzione ai fini di spaccio, ha cominciato a gridare attirando l'attenzione di alcuni connazionali e amici. Questi si sono subito "affacciati", per questo gli agenti delle volanti hanno dovuto chiedere l'intervento di un secondo equipaggio. I soggetti, rimasti ignoti, si sono quindi allontanati.