Le Cascine, spaccio di droga senza sosta: 24enne collassa in strada

Non si ferma lo spaccio di droga nel parco delle Cascine. Da tempo le forze dell'ordine battono la zona, ma i pusher non hanno intenzione di cambiare aria. In particolare nella zona davanti ai binari della tramvia.

Una situazione al limite che nel recente passato ha fatto parlare dell'utilizzo del daspo anche da parte del sindaco Dario Nardella. Nel primo pomeriggio di ieri un altro episodio. Una ragazza di 24 anni, in compagnia del fidanzato, si è accasciata sul marciapiede di piazza Paolo Uccello dopo essersi iniettata dell'eroina.

La ragazza è stata soccorsa da esercenti e passanti. Al 118, sul posto con un'automedica e un'ambulanza, il fidanzato ha detto che la giovane era in overdose. Sul posto si è recata anche la polizia. L'eroina, che sta tornando sul mercato dello spaccio in maniera preocupante, era stata comprata poco prima da un pusher all'interno del parco.

La 24 enne è stata accompagnata d'urgenza all'ospedale di Torregalli per accertamenti. Dovrebbe essere dimessa nella giornata di oggi. La situazione al parco delle Cascine è difficile: anche ieri pomeriggio i carabinieri hanno arrestato due pusher per droga mentre, intorno alla mezzanotte, la polizia ha fermato un 29enne marocchino con 24 grammi di hashish.