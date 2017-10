Le Cascine, cellulare usato come pistola in una tentata rapina 

Ieri sera tentata rapina in Piazza Vittorio Veneto. Un imprenditore si trovava al volante quando accanto alla sua auto si è avvicinato uno scooter con a bordo due soggetti. Il primo con in testa un casco, il secondo con un passamontagna. Quest'ultimo brandeggiando un cellulare, quasi fosse una pistola, ha minacciato il 60enne di consegnare l'orologio (un Rolex da valore di migliaia di euro). L'uomo non si è lasciato spaventare e, dopo essere uscito dall'auto dal lato passeggero, ha cominciato a gridare. La coppia, descritta come sulla trentina con un marcato accento campano, è subito fuggita. Sul posto è accorsa la polizia.