Le Cascine, Batman ancora nel parco: hashish nelle siepi

Continua la battaglia nel parco delle Cascine intrapresa dalle forze dell'ordine contro i pusher. Ormai da tempo polizia e carabinieri battono l'area - i militari dell'Arma hanno anche predisposto un presidio fisso - anche grazie all'utilizzo delle unità cinofile. Infatti i cani riescono a scovare i nascondigli utilizzati dai pusher per far sì di non farsi sorprendere con indosso la "roba". Ieri Batman, il cane dell'Arma, ha scovato numerosi anfratti facendo recuperare 65 grammi di marijuana e 9 di hashish.

Nei giorni scorsi l'assessore comunale alla polizia municipale, Federico Gianassi, aveva fatto un giro nel parco parlando di situazione recuperata.