Parco delle Cascine, via al bando: alle ex Scuderie un centro visite e un punto informativo

Un punto informativo turistico e uno spazio per la cultura, le arti contemporanee, la promozione degli artisti emergenti. Questo il progetto della giunta comunale per il complesso delle ex Scuderie granducali nel Piazzale delle Cascine. L’avviso, pubblicato oggi e con scadenza il 29 maggio, mira a selezionare il soggetto concessionario che realizzerà nel Centro visite e nella palazzina ex Fabbri il miglior progetto culturale.

Attualmente nel Centro visite si svolge un servizio di informazione turistica affidato con appalto di servizi e un’attività espositiva e di informazione sul fiume Arno a cura di Publiacqua. L’ex Fabbri invece è utilizzato per concessioni temporanee a soggetti culturali per lo svolgimento di eventi e manifestazioni.

Secondo quanto previsto nell’avviso, gli immobili accoglieranno “un centro polifunzionale di produzione culturale di attività ed eventi che comprenda in particolare le seguenti attività: creazione di uno spazio per le arti contemporanee; l'utilizzo di linguaggi multimediali creazione di un centro di produzione multimediale; formazione artistica; promozione e visibilità delle attività e dei prodotti di artisti emergenti; laboratori per nuove professionalità; progetti interculturali; sinergia con gli spazi esistenti e le eccellenze culturali cittadine; un punto informativo turistico, rivolto anche alla cittadinanza, ad accesso libero e gratuito, con particolare “focus” ambientale; attività di somministrazione, di supporto alle attività principali quali punto informazione turistica e centro polifunzionale, nei locali destinati a tale scopo all’interno e negli spazi esterni annessi”.

La concessione durerà 10 anni e sarà a titolo gratuito perché a carico il concessionario avrà l'onere di gestire il punto informativo turistico, di provvedere al completamento degli allestimenti ed arredi interni, alla manutenzione ordinaria, alle utenze e all'attività di somministrazione.