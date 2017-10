Le Cascine: abusivo in fuga travolge anziano 

Questa mattina un pensionato di 89 anni è stato travolto da una coppia di venditori abusivi durante il mercato settimanale delle Cascine. Gli agenti della polizia municipale erano presenti per dei controlli contro l’abusivismo commerciale quando hanno individuato due persone che stavano vendendo giubbotti con marchio contraffatto Colmar. I due, non appena visti gli agenti, si sono dati alla fuga correndo in mezzo alla folla. Travolgendo, sembra in modo volontario, l'anziano. L’uomo è caduto procurandosi una ferita alla testa. Uno dei due venditori è stato raggiunto dagli agenti, anche grazie all’intervento di alcuni ambulanti. Per l’uomo, cittadino senegalese residente in provincia di Pisa, è scattata la denuncia per lesioni volontarie.