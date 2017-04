Lavoro nero e contraffazione nei capannoni: sequestrati 8mila falsi, multe per 70mila euro

49 lavoratori in nero, 8mila oggetti contraffatti contraffatti, 3 persone denunciate, tutte di origine cinese. E' il bilancio delle operazioni dei giorni scorsi svolte dalla Guardia di Finanza in diversi capannoni di Campi Bisenzio, in località Ponte all’Asse e Tre Ville, e Sesto Fiorentino.

Nelle 5 ditte ispezionate, gestite tutte da cittadini cinesi, si confezionavano borse, accessori e capi per l’abbigliamento. Quattro attività sono state sospese per le violazioni riscontrate, con multe per oltre 70mila euro.

L'Asl ha riscontrato anche la mancanza di sicurezza dei macchinari e la scarsa igiene dei luoghi di lavoro, nonché la presenza di due locali adibiti a dormitorio e cucina. Illeciti per i quali scatteranno altre multe.

Le 8mila borse contraffatte (falsi “Ferragamo” e “Chloè”) sono state sequestrate presso due capannoni dell'Osmannoro, Sesto Fiorentino, dove un cittadino di origine cinese stoccava e vendeva all’ingrosso accessori moda provenienti dalla Cina. Il responsabile è stato denunciato per contraffazione e ricettazione.