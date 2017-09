Lavoro: al concorso del Comune in 3.800, per 48 posti / FOTO

Fame di lavoro anche a Firenze. Si svolge al Mandela Forum questo pomeriggio, giovedì 7 settembre, la prova preselettiva del concorso pubblico per istruttore direttivo amministrativo (categoria D1) bandito dal Comune di Firenze per coprire 48 posti a tempo pieno e indeterminato in vari settori.

Al Comune sono arrivate oltre 4mila domande di partecipazione, e oggi si sono presentati alla prova preselettiva 3.844 persone. I primi 500 classificati alla prova preselettiva potranno accedere alle successive prove concorsuali. I risultati, come il bando e le date per le successive prove, sono consultabili sul sito del Comune di Firenze.