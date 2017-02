Lavoro, boom del sindacato: ecco l'identikit degli iscritti

E' record per gli iscritti alla Filcams Cgil di Firenze, la sezione del sindacato che tutela i lavoratori di turismo, servizi e commercio: nella sola area metropolitana, nel 2016, sono stati superati i 17mila iscritti.

O meglio, iscritte. Perché su 17mila totali le donne sono ben 11mila. Il grosso degli iscritti ha un'età compresa tra i 36 e i 55 anni, mentre circa 2mila900 hanno tra i 26 e i 35 anni e solo 596 sono gli under 25. 2mila826 sono stranieri. In aumento gli iscritti che si trovano in status di disoccupazione: erano 51 nel 2005, sono stati circa 4mila nel 2016.

I numeri sono stati illustrati questa mattina al PalaCongressi di Firenze, in piazza Adua, dove si è svolta l'assemblea di 300 delegati della Filcams Cgil Firenze. "Un record che ci responsabilizza per le sfide che abbiamo di fronte”, commenta Massimiliano Bianchi, segretario di Filcams Cgil Firenze. "Un grande risultato, i lavoratori e le lavoratrici sentono che siamo loro vicini. Diritti e salari peggiorano, dobbiamo ascoltare questo disagio”, aggiunge la segretaria generale di Firenze Paola Galgani.

Per la Filcams è record anche a livello regionale, con oltre 60mila iscritti. Dal Palacongressi la Cgil è tornata a chiedere l'avvio parlamentare della discussione sulla proposta di legge per la Carta dei Diritti universali del lavoro, oltre a rilanciare la campagna per i due referendum proposti dal sindacato (per abrogare i voucher e per la responsabilità solidale negli cambi d'appalto).