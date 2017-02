Lavoro, via al bando da 16 milioni di euro per imprese di giovani, donne e cassintegrati

E' stato pubblicato oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana il bando finanziato per agevolare la nascita di nuove imprese giovanili, femminili e di destinatari di ammortizzatori sociali nei settori manifatturiero, commercio turismo e terziario.

L'agevolazione è concessa nella forma di microcredito, in attuazione del Programma operativo regionale 2014-'20, con lo stanziamento di oltre 16 milioni di euro.

Il bando rientra tra le opportunità inserite in Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, e si aprirà il prossimo 1 marzo, fino ad esaurimento risorse.

I soggetti beneficiari sono micro e piccole imprese, giovanili, femminili o di destinatari di ammortizzatori sociali, costituite nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda e/o persone fisiche che costituiranno l'impresa entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Il costo totale ammissibile del progetto non deve essere inferiore a 8 mila euro e superiore a 35 mila. Il finanziamento da restituire a tasso zero alla Regione è di importo massimo pari a 24mila500 euro. La durata del finanziamento è di 7 anni.

Sono ammesse le seguenti spese: per investimenti (impianti, macchinari, attrezzature; beni immateriali come brevetti, licenze, o altre forme di proprietà intellettuale) e per 'capitale circolante' (spese di costituzione, spese generali, scorte).

La domanda dovrà essere inoltrata a Toscana Muove esclusivamente online a partire dal prossimo 1° marzo. Informazioni sul sito del progrmma Giovanisì.