Tramvia, fine dei lavori a febbraio 2018

I lavori delle linee 2 e 3 della tramvia finiranno a febbraio 2018. Lo ha confermato stamani il sindaco Dario Nardella insieme all'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti e ai vertici delle aziende che collaborano per la realizzazione della rete tranviaria.

"Dopo febbraio inizierà il periodo del pre esercizio - ha spiegato il sindaco in conferenza stampa-. Questa operazione durerà circa due mesi e serve a testare i treni sulle linee prima di apire le porte ai cittadini, anche perchè è richiesto che i tram facciano un tot di chilometri prima dell'esercizio vero e proprio".

I lavori

Alla fine dei lavori tecnici mancano sei mesi e sono ancora molte le problematiche da risolvere. Ogni giorno lavorano dai 160 ai 180 operai e nelle zone più a rischio - ovvero quelle dove c'è più lavoro da finire come palazzo Mazzoni e Valfonda - sono già in atto doppi turni e lavori notturni fino alle 22:30. La scadenza del 14 febbraio, data in cui Nardella aveva detto sarebbero state utilizzabili le linee, è slittata e non c'è per il momento una data certa per la messa in funzione dei tram.

Il traffico

"I disagi legati al traffico non finiranno, ma siamo nella parte finale - ha rassicurato Nardella -. Chiediamo un ultimo sforzo ai cittadini". L'assessore Giorgetti poi ha spiegato che i problemi di viabilità non si risolveranno solo con la messa in attività della tramvia, ma dopo che il nuovo progetto per il trasporto pubblico su gomma entrerà in azione. "Per dicembre sarà completato il progetto per il cambio di viabilità che entrerà in vigore con l'avvio delle linee 2 e 3 che potrebbe non coincidere - ha dichiarato Giorgetti - quindi stiamo lavorando per creare due progetti: uno con entrambe le linee in funzione contemporaneamente e uno dove entra in azione una linea e successivamente la seconda".

Il collaudo

L'assessore Giorgetti ha aggiunto che alcuni test con i treni potrebbero iniziare a dicembre per cercare di ridurre i tempi, anche se per il momento è solo un'ipotesi. Le tratte coinvolte sarebbero dalla Fortezza, fermata Fallaci, fino a Careggi, e da San Donato all'aeroporto di Peretola.

"Tra maggio e giugno le linee 2 e 3 dovrebbero iniziare a lavorare a pieno ritmo - ha affermato Fabrizio Bartaloni, presidente di Tram spa -, speriamo magari un po' prima". Anche Bartaloni ricorda l'importanza del collaudo del sistema che permetterà di ricevere il Noe (Nulla osta all'esercizio) da parte dell'Ustif (Ufficio speciale trasporti a impianti fissi) per mettrere in moto i tram.