Lavori stradali: i cantieri della settimana

La posa di cavi per la fibra ottica, la potatura delle piante e lavori di risanamento stradale. Questi alcuni dei lavori della settimana che prenderanno il via a partire da lunedì. Ecco la lista.



Via Nuova de’ Caccini: per lavori edili divieto di transito lunedì 6 febbraio dalle 7 alle 19.



Piazza Pitti: per lavori edili restringimenti di carreggiata lunedì 6 febbraio dalle 8 alle 19.



Via di Rifredi: da lunedì 6 febbraio al mercoledì 8, per risanamento di carreggiata, sarà interdetto il transito nelle ore notturne dalle 22 alle 5. I provvedimenti riguarderanno anche via Bini e piazza Dalmazia angolo via Mariti.



Via del Tabernacolo: da lunedì 6 a venerdì 10 febbraio per un nuovo allaccio di Publiacqua sarà vietato il transito veicolare nell'intero tratto con revoca del vigente senso unico nel tratto di Via di Ugnano compreso tra Via del Tabernatolo e Via dei Pozzi di Mantignano nell’arco delle 24 ore.



Via Lippi e Macia, via Valdegola: da lunedì 6 a martedì 14 febbraio per lavori di Enel sarà vietato il transito; provvedimenti collaterali prevedono via Vadegola strada senza sfondo con accesso/uscita lato Valdera e in via Lippi e Macia inversione del senso di marcia alla corsia adiacente i fabbricati dal n.c.24/B in direzione viale Guidoni



Via Varchi incrocio via della Robbia: dal 6 febbraio al 17 febbraio per un allaccio di Publiacqua ci sarà un restringimento di carreggiata.



Via del Podestà: dal 6 all’11 febbraio per un nuovo allaccio di Toscana Energia ci sarà il divieto di transito nel tratto fra via Martellini e via Cremani.



Via Frusa incrocio viale dei Mille: dal 6 al 24 febbraio per lavori di Telecom ci sarà restringimento di carreggiata e senso unico alternato con movieri dalle 7.30 alle 18.



Via San Miniato fra le Torri: dal 6 al 7 febbraio per il restauro di una facciata sarà istituito il divieto di transito nell’arco delle 24 ore.



Incrocio Tornabuoni – Strozzi e via del Parione: a partire dal 6 fino al 10 febbraio, per scavi per la canalizzazione semaforica, sarà istituito il divieto di transito per l’intera giornata in via della Vigna Nuova (da piazza Rucellai a Tornabuoni).



Via d’Annunzio: per lavori edili il 6 febbraio per le 24 ore ci sarà il restringimento di carreggiata e il senso unico alternato con semaforo.



Via Fibbiai: per lavori edili il 7 febbraio dalle 9 alle 18 ci sarà il divieto di transito. In piazza SS.Annunziata l’apertura della catena e transito consentito agli autorizzati.



Via Gore incrocio via Cacciaguida: dal 7 al 10 febbraio dalle 21 alle 6 (lavori in notturna) per la manutenzione della rotatoria ci sarà il restringimento di carreggiata e il senso unico in direzione Cacciaguida.



Via Doni: nel tratto fra via Galliano e via Monteverdi dal 7 al 17 febbraio per un nuovo allaccio di Publiacqua restringimento di carreggiata con scavo in attraversamento da eseguire in due fasi.



Via Nuova di Pozzolatico: dall’8 al 9 febbraio per potature alberi ci sarà il restringimento di carreggiata con senso unico alternato in direzione ingresso città dalle 9 alle 16.



Via San Felice a Ema: per potatura alberi dall’8 al 9 febbraio dalle 9 alle 16 restringimento di carreggiata in uscita città con senso unico alternato.



Via Luna angolo via Gioberti: dall’8 al 13 febbraio per la posa di cavi in fibra ottica da parte di Telecom divieto di transito nell’arco delle 24 ore. Il provvedimento riguarderà via Luna dall'incrocio di via Giotto all'incrocio con via Gioberti.



Borgo la Croce incrocio via Mattonaia: dall’8 al 17 febbraio dalle 7.30 alle 17.30 restringimento di carreggiata per lavori di Telecom.



Via dei Canacci: nel tratto fra Palazzuolo – Scala il 9 febbraio dalle 9 alle 19 ci sarà il divieto di transito per lavori con piattaforma aerea.



Via degli Alfani: per lavori di Toscana Energia dal 9 al 18 febbraio ci saranno restringimenti di carreggiata.



Via Romana: da via Da’ Mori al civico 36 il 12 febbraio dalle 6 alle 18 divieto di transito per potatura alberi di alto fusto. Il percorso alternativo sarà nell'asse via Petrarca - Tasso - Campuccio. (sp)