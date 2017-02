Firenze, tutti i lavori stradali della settimana

Lavori agli attraversamenti pedonali, interventi sulle barriere di sicurezza, rifacimento dei marciapiedi, asfaltature e potature di piante. Sono solo alcuni fra i lavori che prenderanno il via la prossima settimana e che riguarderanno le strade cittadine.

Ecco tutti gli interventi in programma

Borgo Ognissanti: dalle 7 alle 19 di lunedì 20 febbraio, per lavori edili con cestello aereo, ci sarà il restringimento di carreggiata da via Finiguerra a via Curtatone.

Via della Canonica, via dello Studio: dalle 9 alle 18 di lunedì 20 febbraio divieto di transito per lavori edili con piattaforma.

Via Calzaiuoli: dalle 21 alle 24 di lunedì 20 febbraio per lavori edili con cestello aereo sarà istituito il senso unico alternato con movieri.

Via Sansovino: dal n. 179 a via Francavilla, dalle 8 alle 19 di lunedì 20 febbraio, divieto di transito sulla pista ciclabile per lavori edili con piattaforma.

Viale XI agosto/1: all’altezza dell’incrocio con via Sestese, lunedì 20 e martedì 21 febbraio dalle 9.30 alle 14.30, restringimento di carreggiata e senso unico alternato con movieri per il ripristino delle barriere di sicurezza.

Viale XI Agosto/2: dal 20 febbraio al 6 marzo per lavori di realizzazione attraversamenti pedonali e di carreggiata semaforizzati, sarà ristretta la carreggiata.

Via della Colonna: dal 20 al 22 febbraio dalle 9 alle 19, senso unico alternato all’altezza dei civici 9 / 11 per lavori edili.

Via dei Bruni: da viuzzo dei Bruni a via Faentina, dal 20 al 24 febbraio, restringimento di carreggiata e senso unico alternato da movieri per indagini georadar di Toscana Energia, nell’arco delle 24 ore.

Via Vittoria della Rovere: dal civico 40 a via delle Moldave da lunedì 20 febbraio al 2 marzo restringimento di carreggiata per rifacimento marciapiedi.

Via Pisana: dal civico 156 al civico 176 restringimento di carreggiata dalle 9 alle 17 per lavori alberature.

Via San Bartolo a Cintoia: dal 20 febbraio al 7 marzo all’incrocio con via Simone Martini restringimento di carreggiata e senso unico alternato con movieri per posa infrastruttura Enel.

Via di Scandicci: dal 20 febbraio al 10 marzo per lavori di riqualificazione dei marciapiedi, sarà previsto il restringimento di carreggiata e il senso unico alternato dalle 9 alle 17.

Via degli Strozzi: nel tratto compreso fra Repubblica e via Vecchietti dal 20 febbraio al 18 agosto restringimento di carreggiata e istituzione di senso unico in direzione piazza Repubblica nell’arco delle 24 ore.

Via Fibbiai: il 21 febbraio divieto di transito per getto di calcestruzzo.

Via Benedetto Castelli: dal 21 al 23 febbraio dalle 9 alle 17 divieto di transito veicolare nel tratto Magalotti - Senese per potatura piante.

Vicolo dell’Onestà: fra via Calzaiuoli e piazzetta dei Tre Re dal 21 al 28 febbraio divieto di transito dalle 8 alle 17 per lavori edili.

Via Madonna della Querce: il 22 febbraio dalle 8 alle 16 divieto di transito tra via della Piazzuola e via Cavalcanti per un trasloco.

Via Pilati: dal 22 al 24 febbraio per posa di una infrastruttura Telecom sarà istituito il divieto di transito nell’arco delle 24 ore.

Lungarno Pecori Giraldi: dal 22 al 28 febbraio dalle 7 alle 17, per abbattimento alberatura è prevista l’occupazione del controviale.

Via dei Bardi: il 23 febbraio dalle 7 alle 17 restringimento di carreggiata per un trasloco.

Via Baracca: dal 23 al 27 febbraio, per lavori di sistemazione di un chiusino da parte di Publiacqua, restringimento carreggiata nella corsia uscita città all’altezza del numero 189 dopo via Allori verso l’uscita città.

Borgo Allegri: venerdì 24 febbraio dalle 7 alle 19 restringimento di carreggiata per un trasloco.

Via della Colonna: tra Borgo Pinti e via della Pergola il 24 febbraio da mezzanotte alle 6 restringimento di carreggiata per un trasloco.

Via Benedetto Marcello: fra via Rossini e via Cimarosa il 24 febbraio per lavori edili restringimento di carreggiata dalle 7 allr 19.

Via Ricasoli: il 24 e il 25 febbraio dalle 9 alle 19 restringimento di carreggiata dal n.19 a via de’ Pucci.

Viale Redi: all’altezza del civico 23 sabato 25 e domenica 26 febbraio dalle 7 alle 19 restringimento di carreggiata per manutenzione dello spartitraffico.

Viale Lavagnini: dal civico 10 al civico 14 sabato 25 e domenica 26 febbraio dalle 9 alle 17 restringimenti di carreggiata per lavori alle alberature

Via di Scandicci: il 25 e 26 febbraio dalle 8 alle 17 restringimento di carreggiata in uscita città con senso unico alternato per montaggio ponteggi.

Via Toselli: dalle 21.30 di venerdì 24 febbraio alle ore 6 della mattina successiva 25 febbraio in via Toselli sarà istituito il restringimento di carreggiata da via Spontini a via del Vetriciaio per lavori di asfaltatura.

Via Campo D’Arrigo: domenica 19 febbraio, per lavori con piattaforma aerea, dalle 9 alle 17 sarà istituito il divieto di transito.

Via dello Studio, via del Campanile: per lavori con piattaforma aerea lunedì 20 febbraio dalle 9 alle 18 sarà istituito il divieto di transito che interesserà anche via della Canonica, dove ci sarà anche il divieto di transito pedonale con percorso alternativo. In piazza del Capitolo invece sarà in vigore il divieto di sosta come in via del Corso.