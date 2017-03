Lavori alla rete fognaria, cambio di viabilità nella zona di via Trento

Da lunedì 20 marzo inizieranno i lavori alla rete fognaria in via Trento. L'intervento comporterà la chiusura della strada da via Trieste a via Bezzecca, lo comunica l'assessore Stefano Giorgetti sulla sua pagina Facebook.

In più in via Trieste da via Trento a via Bolognese e in via Bolognese da Trento a via Trieste sarà istituito il doppio senso.

Il termine previsto intorno al 20 maggio.