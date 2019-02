Viabilità: i lavori della settimana

Nuovo asfalto in via Orsini, viale dei Mille, piazza Puccini e nella pista ciclabile di via Cimitero del Pino. Ma anche lavori notturni all'impianti di illuminazione pubblica in viale Belfiore e la realizzazione di una postazione ecologica interrata in via Cimabue. Sono solo alcuni degli interventi che prederanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda le asfaltature, si inizia lunedì 25 febbraio in via Gian Paolo Orsini dove in orario in orario notturno (21-6) sarà chiusa la corsia prefereziale. Il provvedimento, che interessa in tratto fa via di Ricorboli a piazza Ferrucci, sarà in vigore fino all'8 marzo.

Mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio sono in programma lavori di asfaltatura a seguito dell'installazione delle porte telematiche a tutela della corsia preferenziale in viale dei Mille, per la precisione in corrispondenza dell'incrocio con via dei Sette Santi e via Marconi. I lavori saranno effettuati in orario 9-17. Per quanto riguarda i provvedimenti, per il primo intervento sono previsti divieti di sosta nel tratto del viale tra via dei Sette Santi e via dei Cairoli (lato numeri civici pari h24) e la chiusura dell'attraversamento pedonale. Inoltre a fasi successive la chiusura della corsia preferenziale da via dei Setta Santi a via Marconi (per smontaggio dei cordoli), la revoca della corsia preferenziale da via dei Sette Santi a via Cairoli con restringimento di carreggiata e di nuovo la chiusura della corsia preferenziale da via dei Setta Santi a via Marconi (per il rimontaggio dei cordoli). La stessa modalità di lavori si ripeterà anche in corrispondenza dell'incrocio con via Marconi. Quindi divieti di sosta nel tratto via Marconi-numero civico 84 (h24) e chiusura della corsia preferenziale da via Marconi a via Pacinotti.

Giovedì 28 febbraio e venerdì 1° marzo, in orario 9-17, sarà la volta dei lavori di ripristino dell'asfalto a seguito di lavori relativi alla porta telematica a tutela della corsia preferenziale in piazza Puccini. Nella prima fase sarà chiusa la corsia preferenziale in uscita città e istituito un senso unico in direzione di via Baracca nel tratto di corsia preferenziale tra via Boccherini e viale Redi. Nella seconda fase i lavori interesseranno la corsia prefereniale in ingresso città che quindi sarà chiusa. Anche in questo caso sarà in vigore il senso unico verso via Baracca nella corsia preferenziale tra via Boccherini e viale Redi.

Inizieranno giovedì 28 febbraio anche i lavori di asfaltatura della pista ciclabile di via Cimitero del Pino. Fino a venerdì 1° marzo in orario 9.30-17.30 sarà chiusa la direttrice piazza Rodolico-via Cimitero del Pino-viale Europa (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Previsto anche un divieto di transito alle biciclette nella pista ciclabile adiacente alla rotatoria di piazza Rodolico. Inoltre in viale Europa, in corrispondenza dell'incrocio con via Del Cimitero Del Pino, nella carreggiata in direzione uscita città sarà in vigore un restringimento di carreggiata.

Ecco i principali lavori

Via del Poggio Secco: per lavori relativi a un nuovo allacco alla rete di distribuzione del gas da lunedì 25 febbraio il tratto da via di San Michele a Castello al numero civico 3 (tratto senza sfondo) sarà chiuso (deroghe per mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Termine previsto 6 marzo.

Via Cimabue: inizieranno lunedì 25 febbraio i lavori per la realizzazione di una isola ecologica interrata. Nel tratto da via Scipione Ammirato a via Gioberti saranno istituiti divieti di sosta e transito (eccetto mezzi di soccorso, veicoli diretti ai passi carrabili e in via Nando di Cione) che saranno in vigore fino a fine aprile.

Via Baccio da Montelupo-via Pratovecchio: inizieranno lunedì 25 febbraio i lavori di sostituzione delle condutture idriche. Fino al 12 aprile in via Baccio da Montelupo saranno istituiti divieti di sosta e restringimenti di carreggiata a tratti da via Empoli a via Lunga, provenienti dal lato di Via di San Quirico. In via Pratovecchio in corrispondenza dell'incrocio con via Baccio da Montelupo previsti divieti di sosta, un restringimento di carreggiata e senso unico alternato regolato da movieri in orario lavorativo.

Via Guelfa: per trasloco lunedì 25 febbraio in orario 9-17 nel tratto da via Santa Reparata a via San Gallo saranno in vigore divieti di sosta e di transito (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Previsti provvedimenti collaterali in orario 7-19 in via Guelfa (divieti di sosta) e via XXVII Aprile (revoca della corsia preferenzale all'incrocio con via San Gallo verso via Arazzieri).

Via Villamagna: per lavori relativi a un nuovo allacciamento fognario da lunedì 25 febbraio nel tratto dal numero civico 114 a 40 metri dopo il numero civico 200 verso via delle Sentinelle saranno istituti divieti di sosta e un restringimento di carreggiata con senso unico alternato regolato da semaforo. Termine previsto 28 febbraio.

Viale Belfiore: saranno effettuati in orario notturno i lavori di riqualificazione dell'impianto illuminazione pubblica. Da lunedì 25 febbraio dalle 21 alle 6 saranno in vigore divieti di sosta tra i numeri civici 12 e 38 e dalle 21 alle 2 si aggiungeranno restringimenti di carreggiata con ripristino in orario diurno. L'intervento si concluderà l'8 marzo.

Via dei Conti-via Zanetti-via dell’Alloro-via Cerratani: per il sollevamento di macchinari con autogru da martedì 26 febbraio sono previsti divieti di sosta in via Conti (da via Zanetti a via Cerratani) e in via Zanetti (da via dei Conti a vai dei Cerratani) mentre in via dei Cerratani (da via Zanetti a via dei Conti) oltre al divieto di sosta sarà in vigore anche un restringimento di carreggiata. Termine previsto 1° marzo.

Via del Paradiso-via San Marcellino: giovedì 28 febbraio e venerdì 1° marzo sono in programma i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Via San Marcellino sarà chiusa da via Parlatore e via del Paradiso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili) mentre in via del Paradiso i tratti interessati dalla chiusura saranno quelli da via San Marcellino (incrocio escluso) a via di Ripoli (deroga per mezzi di soccorso e veicoli in ingresso e uscita dai passi carrabili) e da via San Marcellino e via Fortini (eccetto mezzi di soccorso e frontisti compresi quelli di via San Marcellino).

Via Maso di Banco: per un nuovo allaccio alla fognatura da giovedì 28 febbraio il tratti da via Pisano a via di Legnaia sarà interessato da divieti di sosta (lato numeri civivci pari) e dall'istituzione di un senso unico verso via di Legnaia, la corsia lato numeri pari dall'attraversamento pedonale a via di Legnaia sarà chiusa e nel tratto fra i numeri civici 14 e 6 sono previsti divieti di sosta (lato numeri civici dispari) e un restringimento di carreggiata.

Piazza Salterelli: per un trasloco con camion gru lunedì 25 febbraio dalle 6 alle 9 sono previsti divieti di sosta e di transito all'incrocio con Chiasso degli Armagnati. Via del Castellaccio: per lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete idrica da giovedì 28 febbraio nel tratto da via dei Servi al numero civico 29r saranno istituiti un divieto di sosta e un divieto di transito per i mezzi più larghi di 2 metri e quelli di massa a pieno carico superiore ai 3,5 tonnellate (eccetto mezzi di soccorso). Sarà revocata l'area pedonale di via dei Servi. In orario 8-17 sarà in vigore anche un restringimento di carreggiata. Termine previsto 8 marzo.

Via Matilde di Canossa-via Fazzi-via Finzi: per lavori alla rete di telefonia dalle 14 di venerdì 1° marzo alle 7 di lunedì 4 marzo sulla direttrice composta da via Matilde di Canossa-via Enrico Finzi-via Roberto Fazzi (tratto non pedonale) saranno in vigore divieti di sosta e transito nel tratto da via Rastrelli (lato via Matilde di Canossa) a via dei Rastrelli (lato via Roberto Fazzi). Previste deroghe per i mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili.

Via del Pontormo: per un allaccio alla rete fognaria venerdì 1° e sabato 2 marzo nel tratto da via di Castello al numero civico 2 in tutta la parte senza sfondo lato nord saranno istituiti un divieto di sosta e di transito (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carraibili).