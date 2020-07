I lavori stradali e i cantieri della settimana: nuovo asfalto lungo la tramvia

Da lunedì 20 luglio sono in programma in orario notturno alcuni lavori di ripristino dell’asfaltatura di tratti di carreggiata adiacente o in corrispondenza della sede tranviaria in via di Novoli, via Paganini e piazza Leopoldo. Si inizia lunedì e martedì in via di Novoli. Prima all’altezza di via Torre degli Agli con la chiusura per fasi della porzione di sede stradale adiacente ai binari, prima in uscita città (itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Torre degli Agli e diretti in via Baracchini da via di Novoli-via Orazio Vecchi-via Baracca-via Baracchini) e a seguire in ingresso città (itinerario alternativo da via di Novoli (semicarreggiata lato via Baracchini in direzione via Baracchini)-via Baracchini-via Baracca-via Paganini-via di Novoli. Il secondo intervento interesserà il tratto all’altezza con viale della Toscana: previsti restringimenti. A seguire sono in programma (martedì-mercoledì)i lavori in via Paganini con con la chiusura del tratto in corrispondenza della sede tranviaria all’altezza di via Novoli. Nelle notti successive (22 e 23 luglio) l’intervento interesserà piazza Leopoldo con chiusura del tratto all’intersezione con via Gianni.

QUI per tutti i lavori in corso

Ecco gli altri principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Via di Scandicci: proseguono i lavori per la nuova viabilità tra viale Nenni e l’ospedale. Da lunedì 20 luglio sarà aperta provvisoriamente la nuova viabilità con chiusura di via di Scandicci nel tratto di collegamento tra l’ex Caserma Lupi di Toscana e restringimenti a seguito di lavori sulla rotatoria via di Scandicci-via Torregalli. Termine previsto 30 settembre.

Piazza Ghiberti: da lunedì 20 luglio sono in programma lavori per un nuovo allaccio idrico e fognario. Prevista la chiusura tra via Santa Verdiana e piazza Annigoni (solo la semicarreggiata lato Facoltà di Architettura delimitata dal cordolo spartitraffico).

Piazza dell’Olio: inizieranno lunedì 20 luglio i lavori di rifacimento di un allaccio alla rete idrica in corrispondenza del numero civico 5. Fino al 27 luglio divieti di transito nella piazza e in via dei Cerretani (da via Zannetti a piazza dell’Olio).

Via del Roseto: per la sostituzione di una tubazione lunedì 20 luglio scatterà la chiusura del tratto da via delle Acacie a via dei Rododendri. Termine previsto 29 luglio.

Via Pisana: inizieranno lunedì 20 luglio i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica altezza numero civico 392. Fino al 24 luglio il tratto via Sant’Angelo-via di Scandicci sarà chiuso e in via Scandicci tra via Spinello Aretino e via Pisana diventerà a senso unico verso via Pisana. Itinerario alternativo verso il centro via Sant’Angelo-via Antonio del Pollaiolo-via Fra’ Diamante-via Pisana; in direzione del tratto chiuso di via Pisana da via Sant’Angelo-via Antonio del Pollaiolo-via Fra’ Diamante-via Masolino-via dell’Olivuzzo-via Starnina-via Rosselli-via Spinello Aretino-via di Scandicci-via Pisana.

Via Menotti: dalle 21 di lunedì 20 alle 6 di martedì 21 luglio sarà effettuato il sollevamento di macchinari con chiusura del tratto via Masaccio-via Bovio.

Via Bardelli: martedì 21 luglio sarà istituito un divieto di transito da via Mercati a via Burci per la vuotatura delle fosse biologiche altezza numero civico 5. Il provvedimento in vigore dalle 5 alle 17

Via dei Cairoli: da martedì 21 luglio è in programma la manutenzione di un’antenna. Fino al 23 luglio in orario 8-20 sarà chiuso il tratto via Antonio Cocchi-via Giovan Battista Amici.

Via della Pergola: inizieranno mercoledì 22 luglio i lavori alla fognatura con l’istituzione di un divieto di transito nel tratto da via Nuova dei Caccini a via Sant’Egidio. Previsti anche provvedimenti collaterali come il senso unico in Borgo Pinti (tra via di Mezzo e via Sant’Egidio verso quest’ultima) e divieti di sosta in via degli Alfani, via Sant’Egidio. In via Nuova dei Caccini fino a 31 luglio divieti di sosta, a seguire fino a conclusione anche divieto di transito tra Borgo Pinti e via della Pergola. Termine previsto 7 agosto.

Borgo San Iacopo: inizieranno mercoledì 22 luglio alcuni lavori edili con l’istituzione di un divieto di transito nel tratto già dei Guicciardini-via Belfredelli (orario 9-19). Termine previsto 21 settembre

Via delle Oche: mercoledì 22 luglio previsto un divieto di transito nel tratto tra via Sant’Elisabetta e via dello Studio per lavori edili (orario 9-19).

Via dei Cattani: per effettuare lavori edili mercoledì 22 e giovedì 23 luglio in orario 7-19 sarà chiuso il tratto da via delle Scuole a via di San Rocco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Via della Vigna Nuova: sabato 25 luglio nel tratto tra via dei Federighi e via dei Palchetti sarà istituito un divieto di transito con piattaforma aerea per un intervento edilizio con piattaforma aerea. Il provvedimento sarà in vigore dalle 6 alle 19.