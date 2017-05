Da via Villamagna all'Olmatello, settimana di asfaltature

Nuovo asfalto in via di Villamagna e via dell'Olmatello e la conclusione del rifacimento della pavimentazione in lungarno Ferrucci. E ancora lavori alla rete del gas in via Corridoni e via dell'Oriuolo. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine che comporteranno l'istituzione di provvedumenti di circolazione.



Per quanto riguarda le asfaltature, la prossima settimana si concluderanno i lavori notturni su lungarno Ferrucci, nell'ultimo tratto lato piazza Ferrucci. Previste chiusure nelle notti di lunedì 8 e martedì 9 maggio (orario 21-6). A seguire i lavori si sposteranno in via di Villamagna (tratto via Kassel-via Reims) con restringimenti in orario diurno e divieti di transito in orario notturno (fino al 19 maggio). Martedì 9 maggio dalle 9 è in programma l'asfaltatura a seguito di interventi sui sottoservizi in via dell'Olmatello, via Allende e via Famiglia dei Benini. Saranno istituiti sensi unici n via dell'Olmatello (in direzione via Famiglia dei Benini), via Famiglia dei Benini (verso via Perfetti Ricasoli), via Allende e via Fabiani (in direzione di via Matteucci). Termine previsto 12 maggio.



Ecco gli altri interventi:



Porta Romana: lunedì 8 maggio prenderanno il via alcuni interventi sulla porta con la chiusura varco centrale, quello utilizzato dai veicoli provenienti da via dei Serragli e diretti al piazzale di Porta Romana. La direttrice in uscita sarà recuperata utilizzando l'apertura lato viale Petrarca, normalmente utilizzata per l'accesso al parcheggio, che quindi cambierà senso di marcia (verso piazzale di Porta Romana). Previsti anche divieti di sosta sul piazzale di Porta Romana. Le operazioni andranno avanti fino al 22 maggio.



Viale Volta-piazza delle Cure-via Borghini-via dei Bruni-viuzzo dei Bruni: per effettuare l’apertura dei pozzetti per il passaggio delle fibre ottiche da lunedì 8 maggio, in orario 9-18, saranno in vigore restringimenti di carreggiata. L’intervento si concluderà il 12 maggio.



Via del Ponte alle Mosse-via Doni: da lunedì 8 maggio sono in programma alcuni lavori edili con l’istituzione di restringimenti di carreggiata in orario 9.30-16.30. Termine previsto 12 maggio.



Via Corridoni: per lavori di sostituzione delle tubazioni della rete di distribuzione del gas da lunedì 8 maggio scatterà un restringimento di carreggiata da via Cironi al numero civico 5 (in direzione piazza Tanucci). Termine previsto 27 maggio.



Via dell’Oriuolo: ancora lavori di sostituzione delle tubazioni della rete del gas. Da lunedì 8 maggio nel tratto via del Proconsolo-via Portinari sarà istituito un restringimento di carreggiata con senso unico in direzione via Portinari e revoca della corsia preferenziale. L'intervento si concluderà il 16 maggio.



Via di Capaccio: per effettuare alcuni saggi con piattaforma aerea dalle 8 di lunedì 8 alle 18 di venerdì 12 maggio il tratto da piazza del Mercato Nuovo a via delle Terme sarà chiuso.



Via della Mosca: per lavori edili la strada sarà chiusa lunedì 8 maggio nel tratto compreso fra il numero civico 7/c verso piazza Mentana.



Borgo Pinti: lunedì 8 maggio è in programma un trasloco. Il tratto da via Nuova dei Caccini a via di Mezzo sarà chiuso in orario 9-19.



Via del Moro: per effettuare il montaggio di un ponteggio la strada sarà chiusa lunedì 8 e martedì 9 maggio. Il tratto interessato è quello compreso fra via del Trebbio e via dei Banchi (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).



Via del Ronco Lungo: inizieranno lunedì 8 maggio i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 12 maggio sarà chiuso il tratto via Giovanni dell’Opera-piazza Dolci.



Via dei Pilastri-piazza Sant’Ambrogio-via Carducci: anche in questo caso si tratta di un intervento alla rete di telefonia. Da lunedì 8 maggio saranno istituiti restringimenti di carreggiata e spostate le rastrelliere delle biciclette. I lavori andranno avanti fino al 17 maggio.



Via Giovanni da Verrazzano: sempre per la posa di una infrastruttura della rete di rete di telefonia da lunedì 8 maggio il tratto via del Fico-piazza Santa Croce sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). I lavori si concluderanno il 18 maggio.



Via San Bonaventura: per lavori alla rete di distribuzione dell’energia elettrica da lunedì 8 maggio sarà chiuso il tratto via della Sala-via Balducci. Termine previsto 16 maggio.



Via dell’Erta Canina: per effettuare interventi sul verde da lunedì 8 maggio previsti restringimenti di carreggiata. Il provvedimento si concluderà il 18 maggio.



Via San Antonino: per lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete idrica all’altezza del numero civico 39R da lunedì 8 maggio scatterà un restringimento di carreggiata. Termine previsto 19 maggio.



Costa San Giorgio: ancora un nuovo allaccio questa volta alla rete idrica con l'istituzione da lunedì 8 maggio di un restringimento di carreggiata tra via di Belvedere e Costa Scarpuccia. Anche in questo caso i lavori ci concluderanno il 19 maggio.



Via d’Ardiglione: inizierà lunedì 8 maggio la posa di una infrastruttura della telefonia. La strada sarà chiusa fino al 20 maggio nel tratto da via dei Serragli a via Santa Monaca (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).



Via delle Bande Nere: per un cantiere edile all'altezza del numero civico 32 da lunedì 8 maggio sarà istituito un restringimento di carreggiata con disassamento della corsia preferenziale. Il provvedimento sarà in vigore fino al 6 giugno.



Via Coluccio Salutati: per un cantiere edile all'altezza del numero civico 28 lunedì 8 maggio sarà istituito un restringimento di carreggiata con disassamento della corsia preferenziale. Il provvedimento sarà in vigore fino al 5 agosto.



Lungarno Corsini: per un intervento con piattaforma aerea dalle 22 di lunedì 8 alle 5 di martedì 9 maggio il tratto da piazza Goldoni a via del Parioncino sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).



Via Aretina-via della Loggetta-via di Varlungo: saranno effettuati di notte i lavori relativi alla posa di cavi in fibra ottica. Da lunedì 8 maggio in orario 21-6 sarà istituito un senso unico in via Aretina nel tratto va della Loggetta-via di Varlungo in direzione ingresso città. Il provvedimento sarà in vigore fino al 12 maggio.



Via dei Conti: nella notte di martedì 9 maggio è in programma l'apertura dei chiusini della rete di telefonia. Da mezzanotte alle 7 sarà chiuso il tratto da via dei Cerretani a via Zannetti (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).



Via Jacopo da Diacceto: sarà effettuato sempre martedì notte il sollevamento di materiali con autogru. Dalle 1.30 alle 5.30 la strada sarà chiusa.



Via dell’Argin Grosso: per effettuare lo sfalcio dell'erba infestante martedì 9 e mercoledì 10 maggo, in orario 9-17, scatteranno restringimenti di carreggiata a tratti.



Via Pietrapiana: nella notte di mercoledì 10 maggio (da mezzanotte alle 7) è in programma l'apertura dei chiusini della rete di telefonia. Nel tratto via Verdi-via dei Pepi sarà istituito un restringimento di carreggiata.



Via Borgo San Iacopo: sempre nella notte mercoledì 10 maggio sarà effettuato un trasloco all'altezza dei via Belfredelli. La strada sarà chiusa da mezzanotte alle 6.



Via Nazionale: per alcuni lavori edili all'altezza del numero civico 82R mercoledì 10 maggio, dalle 7 alle 19, previsto un restringimento di carreggiata.



Via del Trebbio: per il montaggio di un ponteggio mercoledì 10 e giovedì 11 maggio il tratto da via delle Belle Donne a via dei Rondinelli sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).



Via delle Lame: mercoledì 10 e giovedì 11 maggio sono in programma lavori sugli impianti di illuminazione pubblica. Il tratto via Portogallo-via Crocifisso del Lume sarà chiuso in orario 9-13 e 14-17.



Borgo Tegolaio: per lavori edili con cestello aereo all'altezza del numero civico 48 la strada sarà chiusa giovedì 11 maggio (orario 7-17) da via della Chiesa a via del Campuccio.



Borgo Pinti: per effettuare l'apertura dei chiusini della rete di telefonia nella notte di giovedì 11 maggio (da mezzanotte alle 6) scatterà la chiusura del tratto da via Giusti a viale Matteotti.



Via Tornabuoni: giovedì 11 maggio per lavori edili sarà chiuso il tratto da via degli Strozzi e via dei Corsi (orario 6-18).



Viuzzo del Pozzetto: per interventi agli impianti di illuminazione pubblica giovedì 11 e venerdì 12 maggio sarà chiuso il tratto da viale Europa a via delle Lame (orario 9-13 e 14-17).



Via San Lorenzino a Ripaltuzza: sempre lavori agli impianti di illuminazione con l'istituzione, giovedì 11 e venerdì 12 maggio, di un divieto di transito da via del Crocifisso del Lume a via degli Olmi (orario 9-13 e 14-17).



Via dei Giraldi: per un nuovo allaccio alla rete idrica all'altezza del numero civico 13 da giovedì 11 maggio sarà chiuso il tratto da Borgo Albizi a via Pandolfini. Termine previsto 26 maggio.



Via del Giglio: venerdì 12 maggio, da mezzanotte alle 6, è in programma il sollevamento di materiali con una gru. Sarà chiuso il tratto da via dell'Alloro a via del Melarancio.



Borgo Tegolaio: per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas all'altezza del numero civico 17/R da venerdì 12 a lunedì 15 maggio sarà in vigore un restringimento di carreggiata.



Via del Moro: da venerdì 12 maggio è in programma il montaggio di un ponteggio e a seguire lavori edili. Fino al 7 luglio in orario 9-12 sarà chiuso il tratto da via del Trebbio a via dei Banchi (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).



Via di Novoli: per effettuare il sollevamento di materiali sabato 13 maggio, dalle 7 alle 12, è previsto un divieto di transito da via Lippi e Macia a via Valdinievole (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).



Lungarno Acciuoli: per un trasloco sabato 13 a lunedì 15 maggio, da mezzanotte alle 6, sarà chiuso il tratto Vicolo dell'Oro-via Tornabuoni (escluso domenica).



Per quanto riguarda i provvedimenti eventi vari, lunedì 8 maggio, dalle 16 alle 19, per una iniziativa scatteranno divieti di sosta e transito in via della Sala. Martedì 9 maggio per una corda podistica sono previsti divieti di transito a passaggio sul percorso in zona via della Quiete-Castello (dalle 20.30). Altra corsa podistica in programma la sera di giovedì 11 maggio con divieti di transito al passaggio dalle 20.15 nelle zone di via Pisana-Bellosguardo-Marignolle-piazza Pier Vettori-lungarno Santa Rosa.