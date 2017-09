Strade: i lavori della settimana e le modifiche alla viabilità

Nuovo asfalto in via Pagnini e la prosecuzione della riqualificazione di piazza dei Ciompi. Ma anche gli interventi alla rete idrica in via Fra’ Giovanni Angelico, via Silvani e via Zannetti e per la posa di infrastrutture della telefonia in via Benedetto Marcello e via delle Conce. Ecco alcuni dei lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Di seguito l’elenco.



Via Pagnini: per lavori di asfaltatura a seguito di interventi sui sottoservizi da lunedì 11 settembre scatterà restringimento di carreggiata nel tratto via Vittorio Emanuele II-via Fabroni. Il provvedimento si concluderà il 20 settembre.



Via Fra’ Giovanni Angelico: inizieranno lunedì 11 settembre i lavori per un nuovo allaccio fognario con l’istituzione di un restringimento di carreggiata e divieti di sosta dal numero civico 13 a via Cimabue. Divieti di sosta anche in quest’ultima strada. Termine previsto 16 settembre.



Via Silvani: sempre da lunedì 11 settembre prenderanno il via i lavori relativi a nuovi allacci alla rete idrica e alla rete di distribuzione del gas all’altezza del numero civico 160. Scatteranno quindi un restringimento di carreggiata e un senso unico alternato con movieri nel tratto fra il numero civico 168 e via Vecchia di Pozzolatico. L’intervento si concluderà il 20 settembre.



Via Benedetto Marcello: inizieranno lunedì 11 settembre i lavori di posa di una infrastruttura della telefonia con restringimenti di carreggiata in corrispondenza degli incroci con via Paisiello e via Porte Nuove/via Toselli. Termine previsto 22 settembre.



Via dei Canacci: per la posa di una infrastruttura della telefonia lunedì 11 settembre la strada sarà chiusa (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).



Via delle Conce: ancora lavori di posa di una infrastruttura della telefonia. Da lunedì 11 settembre scatterà un divieto di transito nel tratto via dell’Agnolo-via Ghibellina (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Il provvedimento sarà in vigore fino al 23 settembre.



Via di Cocco: per lavori di scavo relativi a un allaccio alla rete fognaria lunedì 11 e martedì 12 settembre scatterà la chiusura del tratto via di Brozzi-via Pistoiese (deroga per i mezzi di soccorso e i veicoli diretti ai passi carrabile).



Via di San Vito: per l’allestimento di un cantiere edile la strada sarà chiusa nel tratto via Monte Oliveto-viuzzo di San Vito da lunedì 11 a mercoledì 13 settembre.



Via Zannetti: inizieranno lunedì 11 settembre i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 15 settembre il tratto da via Conti a via Cerretani sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).



Via Sguazza: per il montaggio/smontaggio di un ponteggio da lunedì 11 a venerdì 15 settembre sarà istituito un divieto di transito (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).



Via Maffia: da lunedì 11 settembre è in programma un saggio su una fognatura con la chiusura del tratto senza sfondo (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Termine previsto 29 settembre.



Via del Proconsolo: inizieranno martedì 12 settembre i lavori per un allaccio alla fognatura pubblica. Il tratto da Borgo Albizi a via Pandolfini sarà chiusa fino al 19 settembre (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).



Via Pietrapiana: mercoledì 13 settembre per lavori edili il tratto piazza dei Ciompi-via dei Macci sarà chiuso in orario 5-12 (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).



Via del Giglio: giovedì 14 settembre da mezzanotte alle 6 è in programma il sollevamento di materiali con l’istituzione di un divieto di transito da via dell’Alloro a via del Melarancio (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).



Via di Montughi: per il montaggio/smontaggio di un ponteggio giovedì 14 settembre la strada sarà chiusa in orario 9-17.30 (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).



Via Palazzuolo: da giovedì 14 settembre per un intervento di ristrutturazione sarà istituito un divieto di transito all’altezza del numero civico 3 in orario 14-16 (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Il provvedimento sarà in vigore fino al 12 dicembre.



Via degli Alfani: per effettuare la svuotatura delle fosse biologiche venerdì 15 settembre il tratto via dei Servi-via Ricasoli sarà chiuso da mezzanotte alle 6.



Via Ungheria: per lavori edili con cestello in corrispondenza del numero civico 8 venerdì 15 settembre sarà istituito un divieto di transito (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili) nel tratto via Turchia-via San Marino. Il provvedimento sarà in vigore in orario 9-18.



Via del Biancospino: ancora lavori edili con l’istituzione nella giornata di venerdì 15 settembre (orario 7-19) di un divieto di transito nel tratto interno della strada compreso fra i numeri civici 11/B-21/A.



Via del Saletto: per interventi sulle alberature venerdì 15 e sabato 16 settembre il tratto da via Bassi a via Signorelli sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili) nella fascia oraria 9-18.



Piazza dei Ciompi: nell’ambito dei lavori di riqualificazione della piazza da venerdì 15 settembre sarà chiuso il tratto da via Pietrapiana a via Martiri del Popolo (deroga per i mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Questo provvedimento rimarrà in vigore fino al 29 ottobre.



Mercoledì 13 settembre per “La notte magica di San Lorenzo” dalle 17 a mezzanotte previsti divieti di sosta e transito in Borgo San Lorenzo, piazza San Lorenzo, piazza Madonna degli Aldobrandini, via Sant’Antonino, via dell’Ariento. Sempre mercoledì 13 settembre dalle 18 alle 23 per la Cronoscalata Firenze-Fiesole di ciclismo sono previsti divieti di transito al passaggio in viale Volta, piazza Edison, via di San Domenico. Sabato 16 settembre per una lettura di poesie piazza Desiderio da Settignano sarà chiusa dalle 16 alle 20 mentre in via di Brozzi per la Festa medievale saranno istituiti divieti di sosta e transito dalle 7.