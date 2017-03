San Frediano, via alla ripavimentazione di piazza Nazario Sauro

Prenderanno il via la prossima estate i lavori di ripristino della pavimentazione in pietra di piazza Nazario Sauro. È quanto ha annunciato l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti rispondendo questo pomeriggio a un 'question time' in consiglio comunale.

“Questo ripristino rientra nel pacchetto degli interventi relativi alla rete viaria del Quartiere 1 già approvati dalla giunta comunale e previsti per la prossima estate", ha spiegato Giorgetti, specificando che le procedure di aggiudicazione dei lavori sono ancora in corso.