Quartiere 4, estate di cantieri: passerella e Talenti, tre mesi di passione

Sarà un'estate di passione quella che saranno costretti a vivere i cittadini del Quartiere 4. Partiranno dopo il 24 giugno, infatti, i lavori di rifacimento della campata centrale della passerella dell'Isolotto: il ponte che collega il quartiere con il parco delle Cascine dureranno tre mesi. Ma ancora prima, appena finiranno le scuole per la pausa estiva, partiranno i lavori di ristrutturazine del sottopasso di viale Talenti, che dovrà subire nuovamente un intervento strutturale.

"Cittadini del Quartiere 4, abbiate tanta pazienza questa estate", ha detto a Lady Radio il Presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni. Ci saranno ripercussioni importanti sulla circolazione: la Fi-Pi-Li non sboccherà più su viale Talenti e i veicoli per entrare in città dovranno passare da via Cecioni, via Andreotti, via Canova, per tornare sulla rotonda di via Foggini. "Speriamo di terminare i lavori entro la ripresa della scuola", ha aggiunto Dormentoni.

Per il rifacimento della passerella, intanto, ha preso ufficialmente il via l'appalto. In questa prima fase, che andrà avanti per poco meno di due mesi, i lavori non avranno impatto sull’utilizzo della passerella: si tratta infatti della realizzazione della struttura metallica, necessaria per l'esecuzione dell'intervento, presso un’officina specializzata. Non sono quindi previste né chiusure né limitazioni al transito dei pedoni.