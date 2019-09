Asfaltature e allacci: i lavori della settimana in città

Alcuni lavori di asfaltatura, cantieri per la banda larga e per allacci Publiacqua, rifacimenti alle facciate laterali di alcune chiese. Ecco i principali cantieri che partiranno la prossima settimana sulle strade cittadine:



Via Ramusio: per lavori di asfaltatura in via Ramusio dalla mezzanotte del 10 settembre a tutto il 12 settembre saranno chiuse via Ramusio nel tratto Corsali-Pigafetta; via Buonaccorsi tra Savorgnan di Brazzà e Ramusio; via Sigoli tra Pigafetta e Ramusio e tra Ramusio e Traversi.



Viuzzo San Felice a Ema e via Ferdinando Ciolini: dal 9 settembre al 4 ottobre saranno effettuati lavori di scavo per la riqualificazione dell'impianto dell'illuminazione pubblica, con strada chiusa all'altezza del cantiere mobile nel viuzzo San Felice a Ema tra Ciolini e Accursio, e restringimento di carreggiata con senso unico alternato in via Ciolini nel tratto dal viuzzo San Felice a Ema al numero civico 54.



Viale Gramsci e piazza Beccaria: lavori per nuovo allaccio fognario dal 9 al 19 settembre. Il controviale Gramsci nel lato dei civici pari sarà chiuso all'altezza del civico 4 e in piazza Beccaria lato intersezione col viale sarà istituito il divieto di sosta.



Via Santucci: due giorni di lavori di asfaltatura, dal 9 all'11 settembre. Saranno istituiti il divieto di transito in via Pegolotti nel tratto De' Corbizi-Santucci, il senso unico in via De' Corbizi nel tratto Pegolotti-Corsali e il divieto di transito in via Santucci nel tratto Pegolotti-Corsali.



Via Laura e via Capponi: dal 9 al 13 settembre saranno effettuati lavori di manutenzione alla facciata laterale della chiesa della Santissima Annunziata. In via Laura sarà istituito il senso unico tra Capponi e Pergola mentre via Capponi sarà chiusa dall'intersezione via Laura all'intersezione via Giusti.



Via delle Acacie, via del Roseto e via dei Rododendri: lavori edili con piattaforma aerea dal 9 al 14 settembre; via delle Acacie sarà chiusa nel tratto via del Roseto-via delle Mimose.



Via del Massaio: per lavori per un nuovo allaccio idrico in via del Massaio/via Circondaria, ci saranno alcuni provvedimenti stradali dal 9 al 14 settembre: in via del Massaio (tratto Corsica-Ponte di mezzo) sarà istituito il senso unico; senso unico anche in in viale Corsica (tratto Massaio-Circondaria); e divieto di sosta in via Odorico da Pordenone vicino al Ponte di Mezzo.



Via Canova: dal 9 settembre all'8 ottobre è previsto un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato nel tratto interno privo di sfondo di accesso ai numeri civici 202-204, per lavori di rifacimento di facciate.



Via dell'Ulivo: la strada sarà chiusa nel tratto via dei Pepi-via Michelangelo Buonarroti dal 9 al 16 settembre per lavori a una sottogronda.



Via Guelfa e limitrofe: due giorni, dal 9 al 10 settembre, di lavori edili con piattaforma, con vari provvedimenti di circolazione. In via Guelfa, dall'intersezione con via Panicale, ci sarà la revoca della ztl, mentre nel tratto Sant'Orsola-San Zanobi la strada sarà interrotta; in via San Zanobi sarà istituito il senso unico nel tratto Guelfa-Ventisette Aprile; in via Ventisette Aprile sarà revocata la corsia preferenziale nel tratto San Zanobi-Santa Reparata; e sarà istituito il senso unico in via Santa Reparata nel tratto via Ventisette Aprile e via Guelfa.



Via Bertani: strada chiusa nel tratto Bandi-Castelfidardo dal 9 al 20 settembre per lavori di allaccio alla rete fognaria.



Via di Corbignano: la strada sarà interrotta nel tratto via di Vincigliata-via Desiderio da Settignano dal 9 settembre all'11 novembre per lavori di rifacimento dei muri di recinzione.



Via del Larione: per lavori di nuovo allaccio idrico dal 9 al 13 settembre, la strada sarà chiusa nel tratto via Fortini-via di Ripoli.



Viale Corsica: ci saranno lavori per un nuovo allaccio fognario all'altezza del civico 27 dal 9 al 16 settembre. Nel tratto Circondaria-Gordigiani sarà istituito il senso unico con divieto di transito nella corsia preferenziale tra i civici 1 e 7; sempre in viale Corsica dal numero civico 19 al numero civico 31 ci sarà un restringimento di carreggiata.



Via della Vigna Nuova: il 9 settembre ci saranno lavori relativi alla banda larga e dalle 9 alle 17 sarà revocata l'area pedonale nel tratto piazza Goldoni-via degli Strozzi mentre in via del Moro (tratto via del Sole-via delle Belle Donne) la strada sarà interrotta all'altezza del cantiere).



Viale Mazzini: a causa di un trasloco con scala aerea, il viale sarà chiuso dall'11 al 13 settembre all'altezza del cantiere al civico 21.



Via dei Lamberti: dall'11 al 12 settembre saranno effettuati lavori edili sulla facciata della chiesa di Orsanmichele. I cantieri saranno notturni dalle 21 alle 6 del mattino. Via dei Lamberti sarà chiusa nel tratto via dei Calzaiuoli-via dell'Arte della Lana. Via dell'Arte della Lana sarà chiusa nel tratto Calimala-Lamberti ma solo il giorno 11 settembre dalle 7 alle 18.



Via Buonaccorsi: lavori di asfaltatura dall'11 al 13 settembre con vari provvedimenti di circolazione e strade interrotte nelle vie limitrofe all'altezza del cantiere posto in via Buonaccorsi.



Lungarno degli Acciaiuoli: per lavori di rifacimento della facciata di un edificio nell'adiacente Chiasso degli Altoviti, dall'11 settembre al 9 dicembre il Lungarno subirà un restringimento di carreggiata tra i civici 72 e 78.



Via Toscanella-Sdrucciolo dei Pitti: lavori dall'11 al 13 settembre per l'apparato della banda larga, con strade interrotte all'altezza del cantiere.