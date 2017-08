Asfaltature, lavori al via: le strade coinvolte

Sarà una settimana di lavori di asfaltatura quella che sta per iniziare in città. Le opere interesseranno in particolare via Naldini, San Quirico e Cecco Bravo. Ci saranno poi numerosi cantieri per i sottoservizi e nuovi marciapiedi in via del Gelsomino. Ecco tutti i dettagli strada per strada.



Via Biagini: per lavori Telecom dal 28 agosto al primo settembre ci sarà un divieto di transito dalle 08.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, con ripristino della normale viabilità nelle rimanenti ore.



Via di Boldrone: divieto di transito e senso unico da Boldrone a San Michele a Castello dal 28 agosto al 2 settembre per cantieri Enel.



Via Giardino della Bizzarria: a causa di lavori di scavo a cura di Casa spa dal 28 agosto al 2 settembre ci sarà un restringimento di carreggiata e senso unico in direzione via Lippi e Macia.



Via Reginaldo Giuliani: dal 28 agosto al 2 settembre restringimento e senso unico tra via del Sodo e via Baroni con direttrice Baroni per lavori di Toscana Energia.



Via di San Domenico, lato via di Camerata: dal 28 agosto al 5 settembre ci saranno lavori di fresatura e rifacimento con restringimento di carreggiata e senso unico alternato regolato da semaforo.



Via Modena: per lavori di ripristino del lastrico dal 28 agosto al 6 settembre ci sarà un restringimento di carreggiata.



Via della Stufa tratto via Taddea-piazza San Lorenzo: è previsto un divieto di transito eccetto mezzi soccorso e mezzi diretti a passi carrabili dal 28 agosto all’8 settembre per lavori Telecom.



Via di Lanciola da Ponte a Iozzi a via Nuova di Pozzolatico: per lavori Enel distribuzione, si prevede un divieto di transito eccetto mezzi soccorso e mezzi diretti a passi carrabili dal 28 agosto all’8 settembre settembre.



Via del Gelsomino e via Senese: lavori di rifacimento marciapiedi, pavimentazione stradale e segnaletica, dal 28 agosto al 9 settembre verrà istituito il senso unico in via del Gelsomino verso via Senese e revoca della corsia preferenziale in via Senese dall’incrocio con via del Gelsomino all’incrocio con via Benedetto Castelli.



Via Cosimo il Vecchio e viale Pieraccini: per lavori di scavo Telecom, dal 28 agosto al primo settembre sarà istituito il divieto di transito in via Cosimo il Vecchio dall’incrocio con via di Careggi all’incrocio con viale Pieraccini, mentre sul viale Pieraccini, dall’incrocio con via Cosimo il Vecchio verso l’incrocio con Largo Piero Palagi, sarà istituito un restringimento di carreggiata.



Via Reginaldo Giuliani: dal 28 agosto al 9 settembre verranno effettuati lavori di scavo per Open Fiber. Nei tratti di volta in volta interessati dai lavori verranno istituiti divieti di sosta con rimozione forzata e, in orario notturno, nel tratto dal civico 131S al civico 172A e all’altezza del civico 106A verrà istituito un senso unico alternato con movieri.



Via Romana: il 28 agosto dalle 1.30 di notte alle 5.30 del mattino ci saranno modifiche alla viabilità per un trasloco: nel tratto dall’incrocio con via Santa Maria all’incrocio con via del Campuccio ci sarà divieto di sosta e transito.



Via Alfani-via Cavour-via della Colonna-via dei Pucci: dalla mezzanotte alle 6 del 28 agosto sarà effettuato un trasloco con revoca dell’area pedonale in via Cavour e via dei Pucci, revoca della corsia preferenziale in via della Colonna, e divieto di transito in via degli Alfani dall’incrocio con Borgo Pinti all’incrocio con via della Pergola.



Piazza di Badia a Ripoli, via di San Piero in Palco-viale Croce e via di Ripoli-viale Europa e via di Badia a Ripoli: nella zona verranno effettuati in vari giorni lavori per Fastweb. Il 28 agosto dalle 7 alle 19 si lavorerà in piazza di Badia a Ripoli con restringimenti di carreggiata e divieti sosta; il 29 agosto dalle 9 alle 19 il cantiere si sposterà in via di San Piero in Palco con divieto di transito e sosta; il 30 agosto dalle 7 alle 19 lavori in viale Benedetto Croce lato civici pari con divieto sosta e restringimento corsia all’altezza dei civici 12 e 18; lo stesso giorno lavori anche in via di Ripoli, lato civici dispari all’altezza del civico 275, con restringimento di carreggiata; infine il primo settembre in orario notturno (da mezzanotte alle 6) lavori in viale Europa all’incrocio con via di Badia a Ripoli e via Olanda, con restringimento della carreggiata e revoca della corsia preferenziale.



Via B. Naldini: per lavori di asfaltatura che si svolgeranno dal 30 agosto al 15 settembre, si prevede il divieto di transito eccetto mezzi soccorso e mezzi diretti a passi carrabili.



Via San Quirico: per lavori di asfaltatura che si svolgeranno dal 30 agosto al 15 settembre si prevede un restringimento della carreggiata con senso unico di marcia in direzione di Via Pampaloni nel tratto Montelupo – Lunga.



Via Cecco Bravo e via del Pozzino: per lavori di asfaltatura che si svolgeranno dal 30 agosto al 15 settembre, si prevede un restringimento della carreggiata con senso unico di marcia in direzione di Via degli Arcipressi.