Settimana di asfaltature: lavori di notte in via Sestese

Riasfaltature in via Sestese, via Campo di Arrigo, viale De Amicis e via delle Panche. Ma anche la manutenzione del guard rail sul Viadotto Marco Polo, la posa di infrastrutture della telefonia in via La Marmora e Borgo Santi Apostoli. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l'istituzione di provvedimenti di circolazione.



Per quanto riguarda le asfaltature a seguito di interventi sui sottoservizi si inizia lunedì 16 ottobre in via del Campo d’Arrigo e via Frusa: fino al 22 ottobre previsti restringimenti di carreggiata e senso unico alternato con movieri. Sempre lunedì prenderà il via l'asfaltatura in viale De Amicis con l'istituzione di un restringimenti di carreggiata ad una corsia da via Milazzo a via D'Annunzio e con due corsie fino a via Calvi. Termine previsto 22 ottobre.



Nuovo asfalto anche in via delle Panche: il tratto via Spinucci-via Caldieri sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili) fino al 25 ottobre. Sempre da lunedì è in programma l'asfaltatura in via di Quarto: il tratto da via Niccolò da Tomentino a via della Quiete (deroga per i mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Termine previsto il 27 ottobre. Per il ripristino del lastrico in via dei Cappuccini da lunedì 16 ottobre il tratto via Vittorio Emanuele II-via Mercati scatterà un divieto di transito (deroga per i mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Il provvedimento sarà in vigore fino al 31 ottobre.



Saranno effettuati di notte i lavori di asfaltatura in via Sestese: nel tratto da via del Sodo a via Reginaldo Giuliani saranno istituti un restringimento di carreggia e un senso unico in direzione di via Reginaldo Giuliani.



Infine prosegue la riqualificazione di piazza de Ciompi. Da lunedì il tratto Borgo Allegri-via Buonarroti e all'incrocio tra via Buonarroti e via Martiri del Popolo (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili. E sempre da lunedì operai a lavoro in via di Novoli per il rifacimento del marciapiede nell'ambito di un intervento di riqualificazione- Fino al 14 dicembre sarà in vigore un restringimento di carreggiata da via Stradella in direzione centro città.



Ecco gli altri lavori:



Borgo La Croce: per un trasloco all’angolo domani domenica 15 ottobre la strada sarà chiusa all’angolo con piazza Beccaria (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili) in orario 6-14.

Via dei Giraldi: per un trasloco lunedì16 ottobre il tratto da via Pandolfini a Borgo Albizi sarà chiuso con deroga per i mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili (orario 7-19).

Borgo Pinti: per lavori con piattaforma aerea lunedì 16 ottobre dalle 7 alle 18 sarà in vigore un divieto di transito (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Il tratto interessato è quello compreso fra via Giusti e piazzale Donatello.

Via degli Abeti: per lavori edili con piattaforma aerea lunedì 16 ottobre scatterà un divieto di transito dal numero civico 13 e viale dei Pini. Il provvedimento sarà in vigore in orario 7-19.

Via del Parione: ancora per lavori edili lunedì16 e martedì 17 ottobre il tratto via del Parioncino-via Tornabuoni sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Viale Belfiore: lunedì 16 e martedì 17 ottobre sono in programma alcuni lavori edili nel tratto compreso fra il numero civico 13/A e via delle Porte Nuove. Prevista, in orario 7-18, la chiusura del marciapiede e della pista ciclabile con deviazione sull’area di sosta.

Via del Casone: ancora lavori edili con piattaforma aerea per le giornate di lunedì 16 e martedì 17 ottobre. Il tratto da via Giano della Bella a via Villani sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via La Marmora: inizierà lunedì 16 ottobre la posa di una infrastruttura della telefonia con restringimenti di carreggiata e senso unico alternato con movieri all’altezza dei numeri civici 24-26. Termine previsto 18 ottobre.

Via dei Ginori: il tratto da via Taddea a via Guelfa sarà chiuso lunedì 16 ottobre per lavori edili. Deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili.

Via La Farina: anche in questo caso si tratta di lavori edili. Lunedì 16 ottobre dalle 7 alle 19 sarà chiusa la corsia preferenziale e istituito un senso unico verso via Masaccio.

Via dei Tavolini: ancora lavori edili in programma lunedì 16 ottobre. La strada sarà chiusa con deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili.

Via del Malcantone-via dell’Arcolaio-via del Confine: inizieranno lunedì 16 ottobre i lavori di posa di una infrastruttura della telefonia. L’intervento sarà effettuato per fasi con divieti di transito in via del Malcantone e via dell’Arcolaio (eccetto mezzi soccorso e veicoli diretti a passi carrabili) e restringimenti in via del Confine. Termine previsto 20 ottobre.

Via degli Strozzi: inizieranno lunedì 16 ottobre i lavori per un allaccio alla fognatura. Il tratto da via Vecchietti a piazza della Repubblica sarà chiuso fino al 21 ottobre (deroga per i mezzi di soccorso e titolari di passi carrabili).

Via dei Calzaiuoli: saranno effettuati in orario notturno (21-7) alcuni lavori edili con piattaforma e tunnel pedonali all’altezza dei numeri civici 44R-56R. Da lunedì 16 a sabato 21 ottobre in orario 21-7 saranno istituiti restringimenti di carreggiata e senso unico alternato con movieri.

Via San Gallo-via Camporeggi: lunedì 16 ottobre prenderanno il via alcuni lavori edili. Previsti restringimenti di carreggiata in via San Gallo fino al 23 ottobre e in via Camporeggi (dal 24 al 27 ottobre).

Via dell’Orto: per un allaccio alla rete di distribuzione dell’energia elettrica da lunedì 16 ottobre la strada sarà chiusa nel tratto da via del Leone e via del Drago d’Oro (deroga per i mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Previsti anche divieti di sosta in via dell’Orto (da via del Drago d’Oro e via Camaldoli), via del Leone (da via dell’Orto a via della Chiesa) e via Camaldoli (da piazza Tasso a via dell’Orto) nel primo e ultimo giorno del provvedimento. L’intervento si concluderà il 20 ottobre.

Borgo Santi Apostoli-chiasso Cormino: per la posa di una infrastruttura della telefonia da lunedì 16 ottobre è prevista la chiusura di Borgo Santi Apostoli (da Ponte Santa Trinita a vicolo dell'Oro) e chiasso Cornino (da via delle Terme a Borgo Santi Apostoli). Termine previsto 28 ottobre. Deroghe per i mezzi di soccorso e i veicoli diretti ai passi carrabili.

Viale dell’Albereta: inizieranno lunedì 16 ottobre alcuni lavori relativi alla massa in sicurezza idraulica e posa delle recinzioni. L’itinerario ciclabile sarà chiuso fino al 12 novembre.

Via Monalda: per lavori edili con piattaforma aerea martedì 17 ottobre la strada sarà chiusa dalle 9 alle 19. Deroga per i mezzi di soccorso e i veicoli diretti ai passi carrabili.

Viale dei Pini: ancora lavori edili con piattaforma aerea in programma martedì 17 ottobre. Nel tratto interessato (quello interno di accesso ai numeri civici 14-26) scatterà un divieto di transito in orario 9-19. Deroga per i mezzi di soccorso e i veicoli diretti ai passi carrabili.

Via Borgognona: mercoledì 18 ottobre è in programma la videoispezione di una fognatura. Nel tratto via Filippina-via dei Bentaccordi dalle 8 alle 17 sarà in vigore un divieto di transito (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via delle Panche: per effettuare lo smontaggio di un ponteggio mercoledì 18 ottobre la strada sarà chiusa dalle 5 alle 7. Il tratto interessato è quello tra via di Quarto e via Calò. Deroga per i mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili.

Via Senese: per un trasloco all’altezza del numero civico 32 alle 20 di mercoledì 18 ottobre scatterà un restringimento di carreggiata con movieri strada. Il provvedimento rimarrà in vigore fino alle 6 di giovedì 19 ottobre.

Piazza Tasso: per la posa di una infrastruttura in corrispondenza della porta telematica previsto un divieto di transito dalle 9.30 di mercoledì 18 alle 18.30 di giovedì 19 ottobre.

Viale Fanti: inizieranno mercoledì 18 ottobre i lavori per un allaccio alla rete fognaria. Fino al 24 ottobre nel tratto via Amari-viale Paoli sarà in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico verso viale Paoli.

Piazza San Marco: per la posa di cavi in fibra ottica il tratto da via Battisti al numero civico 4 da mercoledì 18 ottobre sarà chiuso il marciapiede e istituito un restringimento di carreggiata (orario 8-17). Termine previsto 25 ottobre.

Via La Pira: anche questo intervento riguarda la posa di cavi delle fibre ottica. Da mercoledì 18 a mercoledì 25 ottobre dalle 8 alle 17 è previsto un restringimento di carreggiata all'altezza dei numeri civici 2-4

Via Niccolini: per la sostituzione dei dispositivi delle porte telematiche giovedì 19 ottobre, dalle 1.30 alle 5.30, la strada sarà chiusa (deroga per i mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili) nella corsia preferenziale.

Via dei Pilastri: giovedì 19 ottobre per lavori edili all'altezza del numero civico 44 sarà chiuso il tratto da via dei Pepi a via Farini (orario 6-14) eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili.

Via delle Belle Donne: ancora lavori edili in programma giovedì 19 ottobre con la chiusura del tratto via del Trebbio-via del Sole (deroga per i mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili) dalle 9 alle 18.

Via Pierluigi da Palestrina: per un nuovo allaccio alla rete idrica venerdì 20 ottobre all'altezza del numero civico 34 scatterà un restringimento di carreggiata. Il provvedimento sarà in vigore fino al 27 ottobre.

Via Caccini: per lavori edili con piattaforma aerea sabato 21 ottobre, dalle 7 alle 19, saranno istituiti un restringimento di carreggiata e un senso unico alternato con movieri. Il tratto interessato è quello compreso fra i numeri civici 7/A e 13/A.

Viadotto Marco Polo: sabato 21 e domenica 22 ottobre sono in programma lavori di ripristino del guard rail all'altezza del sovrappasso di via Villamagna sarà in vigore un restringimento di carreggiata in ingresso città (una sola corsia) in orario 7-19.

Via Porte Nuove: inizieranno sabato 20 ottobre i lavori per un allaccio alla fognatura all'altezza del numero civico 6R. Il tratto da via Pierluigi da Palestrina a via delle Carra sarà interessato da un restringimento di carreggiata.

Per quanto riguarda i provvedimenti per iniziative ed eventi vari si inizia domani domenica 15 ottobre con la Festa d'Autunno a Novoli: previsti divieti di sosta e transito nei controviali di viale Guidoni (da via Valdinievole a via Casentino e da via del Mugello e via Torre degli Agli) in orario 7-30-20. Sempre domani dalle 17 per “Street Workout art” previsti divieti di transito al passaggio in zona piazzale Michelangelo-San Niccolò-lungarni Serristori-Ponte Vecchio-Calzaiuoli-Duomo-Proconsolo-Ponte alle Grazie-San Niccolò-Monte alle Croci-piazzale Michelangelo. Per una gara podistica venerdì 20 ottobre saranno istituiti divieti di transito al passaggio in lungarno Generale Dalla Chiesa-via Aretina fino al confine comunale.

Gru a Santa Maria Nuova: questa settimana è in programma anche lo smontaggio di una gru utilizzata nell’ambito dei cantieri in corso all’ospedale di Santa Maria Nuova. Per effettuare questa operazione sarà necessario montare nella piazza una grande gru che sarà trasportata sul posto con un grande autoarticolato. Saranno quindi istituiti divieti di sosta con rimozione forzata lungo l’itinerario e nella piazza. In dettaglio i divieti sono già scattati in via Sant’Egidio (fino alle 24 di lunedì 23 ottobre nel tratto tra via dell’Oriuolo e piazza Santa Maria Nuova lato numeri civici pari), via dei Benci (dalle 00 di lunedì 16 alle 24 di martedì 17 ottobre nel tratto compreso tra il numero civico 7/n e via dei Neri, lato numeri dispari), via Bufalini (dalle 00 di lunedì 16 alle 24 di sabato 21 ottobre nella corsia di scorrimento lungo piazza Santa Maria Nuova lato numeri civici pari e dalle 00 di giovedì 19 alle 24 di sabato 21 ottobre nel tratto piazza Santa Maria Nuova-via dei Servi lato numeri civici dispari), via dei Pucci (dalle 00 di giovedì 19 alle 24 di sabato 21 ottobre nel tratto compreso tra via dei Servi e via Cavour lato numeri civici pari) oltre che in piazza Santa Maria Nuova (dalle 00 di lunedì 16 alle 24 di sabato 21 ottobre) dove è prevista anche la rimozione delle rastrelliere. Divieti di sosta anche in via Folco Portinari (lato numeri civici pari dalle 00 di lunedì 16 alle 24 di sabato 21 ottobre) eccetto ambulanze e la possibilità di inversione temporanea del senso di marcia alla presenza delle forze di polizia stradale. Per consentire il transito dell’autotreno, le operazioni di montaggio della gru e soprattutto l’accesso delle autoambulanze all’ospedale si raccomanda di non sostare nelle zone interdette.