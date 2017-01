Lavori stradali: tutti i cantieri della settimana

Operazioni di diserbo sul Viadotto Marco Polo, interventi sulle alberature in viale Pieraccini-largo Palagi e viale Corsica. Ma anche la manutenzione della carreggiata in via San Michele delle Campora e lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica in lungarno della Zecca Vecchia. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine e che comporteranno l'istituzione di provvedimenti di circolazione. Ecco l'elenco.



Viadotto Marco Polo: per effettuare il diserbo da domani domenica 8 al 15 gennaio saranno istituiti restringimenti di carreggiata a tratti in orario 10-16.30.



Viale Pieraccini-largo Palagi: lunedì 9 gennaio per interventi sulle alberature scatteranno restringimenti di carreggiata a tratti (orario 9-17).



Via Chiara: per lavori edili dalle 21 di lunedì 9 alle 5 di martedì 10 gennaio il tratto via Panicale-via Nazionale sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).



Via Ricasoli: inizieranno lunedì 9 gennaio i lavori di rifacimento di un allaccio fognario. Fino al 13 gennaio il tratto via degli Alfani-via dei Pucci sarà chiuso.



Piazza Duomo: da lunedì 9 gennaio per lavori edili il tratto dal numero civico 11 a via del Proconsolo sono previsti restringimenti di carreggiata. Termine previsto 14 gennaio.



Via Maragliano: per effettuare l'installazione di rallentatori ottici da lunedì 9 gennaio sarà istituito un restringimento di carreggiata con senso unico alternato con movieri all'altezza di via Papini.



Via Doni: inizieranno lunedì 9 gennaio i lavori per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas. Fino al 18 gennaio scatterà un restringimento di carreggiata nel tratto via Maragliano-viale Redi.



Via dell'Olmeto: da lunedì 9 gennaio prenderanno il via i lavori di sostituzione della rete idrica. La strada sarà chiusa da via dei Cioni a via Bagazzano fino al 18 gennaio.



Via del Podestà: inizieranno lunedì 9 gennaio i lavori di sostituzione di un cavo della rete di distribuzione dell'energia elettrica guasto. Nel tratto da via Martellini a via del Portico sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Termine previsto 21 gennaio.



Via Nuova di Pozzolatico: per effettuare il ripristino di un muro da lunedì 9 gennaio nel tratto dal numero civico 21 verso Lanciola scatteranno un restringimento di carreggiata e un senso unico alternato da semaforo in orario di lavoro. L'intervento si concluderà il 28 febbraio.



Borgo Stella: da lunedì 9 gennaio per lavori edili all'altezza del numero civico 3 la strada sarà chiusa (eccetto frontisti). Termine previsto 3 marzo.



Via del Campuccio: martedì 10 gennaio per lavori edili all'altezza del numero civico 74, dalle 9 alle 18, sarà chiuso il tratto da piazza Tasso a via dei Serragli.



Lungarno Corsini: ancora lavori edili in programma martedì 10 gennaio. Previsto un restringimento di carreggiata all'altezza dei numeri civici 4-6 (orario 6-18).



Via Vecchia di Pozzolatico: sempre per lavori edili con piattaforma aerea martedì 10 gennaio la strada sarà chiusa da via Silvani a via del Lastrico dalle 9 alle 18.



Vicolo dei Boni-vicolo Santa Maria Maggiore: martedì 10 e mercoledì 11 gennaio è in programma la posa di una infrastruttura della rete di telefonia. In orario 9-17 martedì è previsto un restringimento di carreggiata, mercoledì un divieto di transito eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili.



Lungarno della Zecca Vecchia: inizieranno martedì 10 gennaio i lavori per un allaccio alla rete idrica all'altezza dei numeri civici 34-36. Fino al 18 gennaio sarà istituito un restringimento di carreggiata. Previsto anche lo spostamento della fermata Ataf.



Via San Michele delle Campora: inizieranno martedì 10 gennaio i lavori di manutenzione della carreggiata. Nel tratto dal numero civico 46 a via Volterrana saranno istituito un restringimento di carreggiata e un senso unico da via San Giovanni da Capistrano in direzine di via Volterrana. Termine previsto 20 gennaio.



Via dello Studio: mercoledì 11 gennaio sarà effettuato un trasloco con scala aerea. Dalle 9 alle 19 sarà in vigore un restringimento di carreggiata nel tratto via delle Oche-via della Canonica.



Via Giano della Bella: mercoledì 11 gennaio è in programma il montaggio di una gru. La strada sarà chiusa da via Villani a via Minima (orario 8-19).



Via dei Vespucci: inizieranno mercoledì 11 gennaio i lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete idrica. Nel tratto via Pistoiese-via Stazione delle Cascine saranno istituiti un restringimento di carreggiata e un senso unico in direzione Stazione delle Cascine. L'intervento si concluderà il 18 gennaio.



Piazza Sant'Ambrogio: giovedì 12 gennaio per lavori edili dalle 9 alle 17 saranno in vigore un restringimento di carreggiata e un senso unico alternato con movieri nel tratto compreso fra il numero civico 2 a via Carducci.



Via del Campuccio: sempre per lavori edili giovedì 12 gennaio, dalle 6 alle 19, scatterà un divieto di transito (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili) nel tratto via Romana-Boego Tegolaio.



Via dei Pepi: giovedì 12 gennaio per un trasloco la strada sarà chiusa, dalle 9 alle 21, nel tratto via di Mezzo-via Pietrapiana.



Via della Petraia: inizieranno giovedì 12 gennaio i lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 19 gennaio sarà chiuso il tratto da via Reginaldo Giuliani a via Ricci (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).



Viale della Toscana: sabato 14 gennaio sono in programma lavori di sollevamento con una gru. Dalle 7 alle 15 sarà chiusa la semicarreggiata lato numeri civici pari tra il numero civico 4 a via di Novoli.



Viale Corsica-via Odorico da Pordenone: sabato 14 gennaio saranno effettuati interventi sulle alberature. Previsti restringimenti di carreggiata a tratti.

Via del Moro: per lavori edili la strada sarà chiusa dalle 9 di sabato 14 alle 18 di lunedì 16 gennaio.