Lavori: ecco le asfaltature. In arrivo nuove telecamere

Asfaltature in via delle Gore, via della Pietra, via San Marcellino, viale Giannotti, via della Robbia e nella zona dell'ex teatro comunale, e lavori per l'installazione di nuove telecamere in via Sant'Antonino e Piazza Puccini. Sono questi i principali lavori che prenderanno il via la prossima settimana in città.



Ecco l'elenco completo dei cantieri:



Via Valori: nel tratto Matteotti-Pier Capponi per lavori edili il 4 febbraio ci sarà, dalle 7 alle 19, divieto di transito eccetto mezzi soccorso e titolari passi carrabili.



Via delle Gore e via Aselli: lavori di asfaltatura dal 4 all’8 febbraio, con restringimenti a tratti della carreggiata.



Via della Pietra: nel tratto Poggiolino-Bolognese sono previsti lavori di asfaltatura con divieto di transito dal 4 al 9 febbraio.



Via del Portico: all’altezza del tratto Curva-Podestà ci saranno lavori di Toscana Energia dal 4 al 13 febbraio, con divieto di transito eccetto mezzi di soccorsi e tiotolari passi carrabili.



Via San Marcellino: lavori notturni di asfaltatura con divieto di transito dal 4 al 5 febbraio in orario 21-6.



Via di Monterinaldi: lavori di scarico materiali dal 4 febbraio al 5 marzo, con divieto di transito eccetto sabato e festivi in orario 9-17 nel tratto Bolognese Nuova-Lastra.



Via del Campidoglio: per lavori edili, dalle 6 alle 16 divieto di transito nel tratto Vecchietti-Pescioni il 4 febbraio.



Via della Spada: il 4 febbraio dalle 11 alle 19 è previsto un trasloco, con divieto di transito nel tratto Del Moro-Fossi.



Via di Santo Spirito: dal 4 al 5 febbraio sono previsti lavori edili con divieto di transito nel tratto Coverelli-via del Presto di San Martino.



Viale Giannotti: dal 4 al 6 febbraio scattano lavori di asfaltatura per fasi nei tratti Erbosa-Traversari-Bartali, con divieti di transito nella corsia preferenziale.



Via dello Sprone: lavori per posa infrastruttura Telecom nel tratto da piazza Frescobaldi a Pavone, dal 4 all'8 febbraio, con divieto di transito eccetto mezzi soccorso e titolari passi carrabili.



Via del Paradiso: lavori dal 4 al 13 febbraio per posa infrastruttura Open Fiber con divieto di transito per fasi.



Via Sant'Antonino: sono previsti lavori di installazione di nuove telecamere, con divieto di transito dal 4 al 15 febbraio nel tratto Unità-Amorino.



Piazza Santo Spirito e via Michelozzi: per lavori di manutenzione del lastrico sono previsti restringimenti di carreggiata dal febbraio al 31 marzo.

Via dell'Inferno: lavori edili con divieto di transito nel tratto Purgatorio-Vigna Nuova dal 4 febbraio al 3 aprile.



Via degli Arazzieri: il 5 febbraio lavori di ripristino segnaletica, con divieto di transito notturno (1.30-5.30) nel tratto Piazza San Marco-Via San Gallo.



Via De Castellani e piazza del Grano: dal 5 al 6 febbraio, per operazioni di scarico presso gli Uffizi, ci sarà il divieto di transito tra le 22 e le 5 del mattino.



Viale dei Mille: lavori di asfaltatura nei tratti da Cairoli a Marconi e da Marconi a Pacinotti, con divieti di transito e restringimenti per fasi, dalle 9 alle 17 dal 5 al 7 febbraio.



Piazza Puccini: per lavori di installazioni telecamere, ci sarà divieto di transito nella corsia centrale in direzione centro dal 6 all'8 febbraio.



Via De Pepi: per vuotatura fosse biologiche ci sarà il divieto di transito il 7 febbraio da mezzanotte alle 6 nel tratto Fico-Santa Croce.



Via dei Bastioni: lavori alberature dal 7 all'8 febbraio, con divieto di transito nel tratto da via Ser Ventura Monachi a viale Poggi.



Via Ventisette Aprile: per lavori asfaltatura dal 7 al 9 aprile ci saranno restringimenti carreggiata nel tratto Arazzieri-San Zanobi dalle 9 alle 17. Prevista anche la revoca della corsia preferenziale.



Via Montebello-Via Magenta-Via Garibaldi-Via Palestro: lavori di asfaltatura a fasi dal 7 al 20 febbraio con divieti di transito nei tratti via via interessati dai lavori.



Via della Robbia: sono previsti restringimenti di carreggiata per posa infrastruttura dal 7 al 20 febbraio.



Lungarno del Tempio: lavori di manutenzione del verde dal 7 al 28 febbraio, con restringimento a tratti delle semicarreggiate.



Via Buonarroti: l'8 febbraio dalle 9 alle 17 ci sarà divieto di transito per lavori edili nel tratto Ulivo-Agnolo.



Via Martellini: lavori edili dall'8 al 9 febbraio con divieto di transito dalle 9 alle 18.



Viale Fratelli Rosselli: per lavori alle alberature in prossimità dei civici 5-7 sono previsti restringimenti alla semicarreggiata in direzione uscita città dalle 9.30 alle 16.30 dall'8 al 12 febbraio.



Via di Mezzo: divieto di sosta dalle 7 alle 19 a cavallo del civico 21/r dal 7 febbraio al 19 febbraio per lavori di scarico e carico.



Piazza Puccini e via Baracca: sono previsti dal 6 all'8 febbraio lavori di rirpistino del tappeto di usura, dalle 9 alle 17, con divieto di transito nella corsia preferenziale in direzione centro città in piazza Puccini e adeguamento del semaforo in via Baracca all'incrocio con viale Redi.



Via dei Preti: dal 4 all'8 febbraio sono previsti divieto di transito e sosta nel tratto Borgo Tegolaio-Caldaie per manutenzione stradale.

