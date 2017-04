Laura Torrisi, il nuovo amore è il pilota Luca Betti

Ha un nuovo amore, Laura Torrisi, 37 anni. Dopo la fine della storia con Leonardo Pieraccioni, 52, padre della sua piccola Martina, 7, l'attrice torna a sorridere accanto al pilota automobilistico Luca Betti, 39.

E' la stessa Laura a rivelare la lieta notizia ai fan con un dolce post su Instagram. Nell'ultimo scatto pubblicato, due mani si intrecciano. A corredo, una didascalia: "L'importante non è quanto aspetti, ma chi aspetti", scrive. Nonostante la showgirl, da sempre molto riservata, non citi apertamente il nome del fortunato cavaliere, è proprio il diretto interessato a svelare la sua identità, condividendo sul suo profilo l'immagine. "Ti aspettavo! - fa eco - Ma come facevi a sapere che sarei arrivata? Non lo sapevo ma mi sono detto: mi siedo e conto fino a dieci, se non arriva me ne vado. E fino a che numero sei arrivato? Duemilasettecentottantanove, ma avrei potuto continuare all’infinito…"

A tre anni dalla fine del legame con il regista fiorentino, con cui ha sempre mantenuto uno splendido rapporto per il bene della bambina, la bella toscana è dunque pronta a voltare pagina.