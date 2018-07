Laura Lega, il primo prefetto donna si presenta: “Lotta all'illegalità e più coesione sociale” / FOTO

Lotta all'illegalità, coesione sociale e istituzionale, innovazione. Sono i tre princìpi cardine attorno ai quali si svilupperà il mandato di Laura Lega, nuovo prefetto di Firenze. Nominata lo scorso 6 luglio, Lega, romana di nascita, arriva dopo avere svolto il medesimo ruolo per tre anni a Treviso e si è presentata oggi alla stampa, nella sede della prefettura di via Cavour.

“Svolgerò l'incarico con il massimo impegno seguendo queste tre linee essenziali. E' un onore e un orgoglio guidare una prefettura storica, nella città capitale mondiale dell'arte”, esordisce il prefetto, che sabato scorso ha già incontrato il sindaco Dario Nardella e ieri ha presieduto il primo incontro sulla sicurezza con i vertici cittadini delle altre forze dell'ordine, guardia di finanza e carabinieri.

“Il rispetto delle regole e la lotta all'illegalità è il primo obiettivo. Nostro dovere è quello di garantire la massima sicurezza ai cittadini e ai milioni di turisti che ogni anno arrivano in città”, prosegue il prefetto, confermando l'impegno per il futuro a chiedere più agenti di polizia per Firenze, come già chiesto dal sindaco al governo nei mesi scorsi.

“Il prefetto non deve però solo garantire il rispetto delle regole e il regolare svolgimento della vita civile, ma deve anche farsi fautore e promotore della coesione sociale, in una fase di disgregazione e di forti diseguaglianze”, ha aggiunto Lega, sottolineando poi la volontà di investire in innovazione e digitalizzazione per migliorare l'efficienza dei servizi resi ai cittadini.

Il nuovo prefetto ha quindi allargato lo sguardo ad altre questioni, come quella delle morti sul lavoro. “Non possiamo accettare che ci siano persone che escono la mattina senza poi fare ritorno a casa la sera. Sulla sicurezza sul lavoro ci sarà un mio impegno personale, potenzieremo i controlli e già a settembre farò partire un tavolo con tutti i soggetti coinvolti, associazioni, sindacati, ispettorato”, le parole del prefetto, che ha sottolineato come la Regione Toscana sia “la quarta in Italia in termini di incidenti e mortalità sul lavoro”.

Lega ha anche annunciato come prioritario il contrasto a quei reati che minano il tessuto economico e sociale del territorio: “Penso alla lotta all'usura e alla criminalità organizzata. E' il sistema legale quello che costa meno, che genera occupazione e benessere. Dobbiamo fare comprendere che la legalità conviene a tutti, riduce la marginalità e aumenta la sicurezza”.

“Sono al servizio della comunità e la mia porta è sempre aperta, non esitino i fiorentini a rappresentarmi ogni loro esigenza”, ha concluso il nuovo prefetto prima di congedarsi. Laura Lega, che ha sostituito Alessio Giuffrida, è la prima donna a guidare la prefettura di Firenze. Sulla scrivania è comparso un bel mazzo di fiori, ma sulla questione taglia corto: “Non amo le questioni di genere, conta il merito”.