Lastra Signa, compagna "serva": costretta a cucina, massaggi e sesso

E' finito in manette con l'accusa di maltrattamenti in famiglia un 40enne marocchino che da mesi ossessionava la ex compagna. Il nordafricano avrebbe più volte violato il divieto di avvicinarsi alla ex. Quest'ultima quarantenne fiorentina. L'ottobre scorso la donna fu aggredita con calci e pugni finendo in ospedale con il naso rotto e una prognosi di 30 giorni. Motico per cui alcuni giorni dopo scattò la prescrizione dell'autorità giudiziaria. L'uomo però, invece di rispettare quanto disposto, avrebbe accentuato la sua condotta violenta. Sia presentandosi nei luoghi frequentati dalla donna sia umiliandola con alcuni epiteti.



La settimana scorsa il quarantenne si è poi ripresentato alla porta della donna. Questa, temendo le potesse fare del male, si è vista costretta a farlo entrare. L'uomo è rimasto per alcuni giorni nell'abitazione, costringendo la vittima a cucinargli, massaggiarlo e avere rapporti sessuali. E vietandole contatti con la madre oppure emettere qualsiasi tipo di rumore per non infastidirlo.



I carabinieri, avuta la notizia della presenza del marocchino nell'abitazione, sono andati a "liberare" la donna. Oggi è arrivata l’ordinanza con cui è finito in carcere.