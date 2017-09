Lastra a Signa, perdita di gas metano: persone in strada

Stamani perdita di gas all’incrocio fra via Togliatti e via Santa Maria a Castagnolo. Durante dei lavori è la posa della fibra ottica, eseguiti da Estracom, si è verifica la rottura di una tubazione di media pressione. Molte persone si sono riversate in strada prima dell'arrivo del personale dei vigili del fuoco. Nessun disagio, precisa il Comune, per le scuole che si trovano nella zona.

Delimitata l'area interessata dalla fuga di gas. Sono state chiuse al traffico l’ultima parte di via Togliatti, via Santa Maria a Castagnolo e la porzione ovest del parcheggio del Centro Coop di Lastra a Signa. In via precauzionale sono state evacuate alcune abitazioni in via Togliatti e via Santa Maria a Castagnolo. I cittadini hanno potuto trovare assistenza all’interno del Centro Sociale Residenziale (che non ha subito disagi). Nell’intervento sono state coinvolte anche Associazione nazionale Carabinieri, Misericordia, Protezione civile e Auser. Il Comune di Lastra a Signa ha inoltre allestito un punto informativo al piano terra del Centro Sociale Residenziale presso il bar dell’Auser.



Per eseguire la riparazione della fuga è stata tolta la fornitura di gas ad alcune aziende e attività commerciali oltre ad numero esiguo di utenze private in via Romania e nel tratto di via Livornese dalla rotatoria della Coop fino al confine con il Comune di Scandicci. La riparazione del guasto dovrebbe concludersi entro oggi, mentre le famiglie che sono state allontanate dalle abitazioni potranno rientrare con molta probabilità nel tardo pomeriggio di oggi.