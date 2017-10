Lastra a Signa, litigio in famiglia: giovane spacca i mobili di casa

Ieri intervento dei carabinieri in un'abitazione di Lastra a Signa dopo che un 22enne aveva perso la testa e aveva cominciato a spaccare i mobili in casa dei genitori. Il 112 era stato allertato dai passanti che avevano sentito le urla provenire dall'abitazione. I carabinieri, una volta sul posto, hanno notato la casa messa a soqquadro e il 22enne ancora in forte stato di agitazione a seguito di una discussione con i familiari. I militari hanno provato a calmarlo ma il giovane si è accanito anche contro di loro. Visto il degenerare della situazione i militari, con non poca fatica, l'hanno immobilizzato. E' stato accompagnato in caserma in attesa dell’udienza di convalida. E' accusato di resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti.