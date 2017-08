Arrestato ladro seriale di biciclette, è un 61enne

Un uomo di 61 anni è stato fermato e arrestato ieri mattina in piazza dell'Unità dopo aver rubato una bici da una rastrelliera. L'uomo, di origini siciliane, è già stato denunciato altre 7 volte negli ultimi 4 mesi, per furto o ricettazione di biciclette.

L'ultima volta era finito in manette pochi giorni fa, il 28 luglio, per avere rubato biciclette da una rastrelliera in piazza Francavilla. Ieri è stato arrestato grazie ad un passante che lo ha visto rubare la bici e lo ha seguito comunicando i suoi spostamenti alla polizia.