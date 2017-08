Firenze, derubata dai ladri mentre dorme: bottino da 7mila euro

Nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 agosto dei ladri sono entrati in un appartamento in via Pacini, hanno rubato gioielli e argenteria mentre la proprietaria di casa dormiva in camera. La donna, di 37 anni, si è resa conto del furto solo al suo risveglio quando ha immediatamente chiamato il 113.

Ancora da capire come i ladri siano entrati nell'abitazione, il bottino sarebbe di circa 7mila euro.