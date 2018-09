Justin Timberlake in Toscana: vacanza con la moglie 

Justin Timberlake in vacanza con la moglie, l'attrice Jessica Biel. Una gita di un paio di giorno in Toscana per vedere le bellezze del territorio. Ieri la coppia di star è stata immortalata dai gestori dell'Osteria Le Logge di Siena. Justin, appassionato di vini, motivo per cui ha voluto visitare la cantina del ristorante senese, si è dimostrato essere un buongustaio. Per lui spaghetti con cipolla, pancetta e pecorino. Poi un dentice. Il tutto accompagnato da un Brunello. Dopo aver salutato ha fatto un giro in città - scortato da una guardia del corpo - insieme alla moglie. "E' stato gentilissimo - spiega il titolare Agostino - infatti ci ha fatto i complimenti per il locale e non ha avuto problemi a farsi fotografare".