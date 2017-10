Ius Soli, mobilitazione e flash mob anche a Firenze per chiedere la legge

Appuntamento anche a Firenze per dire Sì allo Ius Soli, alla cittadinanza per i figli di stranieri nati e cresciuti in Italia. Domani, venerdì 13 ottobre, è il 'Cittadinanza day', lanciato dai movimenti 'Italiani senza cittadinanza' e 'L'Italia sono anch'io', che, a due anni esatti dall'approvazione del testo di legge alla Camera, chiedono che il Senato voti e approvi la legge in via definitiva.

Sono previsti flash mob e sit in in tutta Italia, a partire da quello di Roma in piazza Montecitorio, di fronte alla Camera dei deupati. A Firenze l'appuntamento è per le 12 in piazza Santa Maria Novella. Hanno già aderito decine di associazioni, i sindacati Cgil, Cisl e Uil, e, tra i partiti, Mdp-Articolo 1 e Firenze riparte a Sinistra.

“I rappresentanti di Senato e governo devono dimostrare senso di responsabilità verso i bambini e le bambine che nascono e crescono in Italia, votando immediatamente la riforma. E' il momento di votare una legge che sancisce il principio che 'chi cresce in Italia è italiano'. Basta giocare, per motivi elettorali, con le vite di quasi un milione di italiani non riconosciuti tali”, scrivono i promotori del 'Cittadinanza day'.

Nel frattempo proseguono le adesioni allo sciopero della fame, lanciato dal senatore Luigi Manconi, per chiedere l'approvazione della legge. Tra coloro che hanno aderito, oltra a decine di politici, personaggi della cultura e della società civile, anche il ministro delle infrastrutture Graziano del Rio e i Giovani democratici del Pd di Firenze.

La cosiddetta legge sullo Ius Soli prevede di assegnare la cittadinanza italiana, con forti restrizioni (tanto che sarebbe più corretto parlare di Ius Culturae), ai figli di stranieri nati e cresciuti in Italia, non agli immigrati che arrivano nel nostro Paese: spesso, anche per strumentalizzazione politica, le due cose cose vengono confuse.