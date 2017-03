Istituto Meucci, si risolve il caso degli studenti esclusi

L'Istituto Tecnico Industriale Antonio Meucci cerca una soluzione per includere tutti i nuovi iscritti. Dopo aver respinto un terzo delle domande di iscrizione per l'anno scolastico 2017-2018, che aveva portato all'esclusione di oltre 100 ragazzi, l'Istituto in via del Filarete si augura di poter accogliere tutti gli studenti precedentemente esclusi.

Giampiero Mongatti, delegato alla Rete scolastica della Città Metropolitana Giampiero Mongatti, con il Sindaco di Firenze Dario Nardella e alcuni consiglieri metropolitani, ha incontrato una delegazione dei genitori di 102 allievi che si sono iscritti al Meucci. La Metrocittà, intervenuta nella vicenda, ha individuato con la direzione scolastica una soluzione i cui dettagli saranno verificati in questi giorni.

"Non possiamo ancora rivelare il luogo esatto che è stato prescelto per accogliere i 100 studenti" - dichiara il professor Luciano Maresca, dirigente scolastico dell'Istituto Meucci - "Questo perché ci sono ancora delle problematiche logistiche. Posso comunque affermare che c'è una piena sintonia con l'assessorato. Nonostante le difficoltà, ci auguriamo di riuscire ad accogliere tutti gli studenti: abbiamo già avvertito i genitori di preparare il nulla osta per poter rientrare nell'istituto."

Secondo quanto comunicato ai genitori, all'istituto è stato offerto un edificio in zona Campo di Marte, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici o con il treno, per accogliere tutte le domande di iscrizione pervenute: tale offerta consta di 7 aule per i ragazzi, più una per i docenti. "Siamo contenti" - dichiara Daniela, madre di uno degli studenti inizialmente esclusi - "Anche se Campo di Marte non si trova esattamente vicino al Meucci, è comunque una zona raggiungibile. Ci auguriamo a questo punto di poter stare tranquilli e di avere garanzia completa dell'iscrizione dei nostri ragazzi all'istituto Meucci."