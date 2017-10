Questa mattina, poco dopo le ore 12:00, rapina in una tabaccheria di via Torcicoda. Un uomo è entrato con in testa un casco integrale e si è presentato alla cassa armato di coltello. Il malvivente si è fatto consegnare il fondocassa, circa 500 euro, per poi fuggire a piedi facendo perdere le proprie tracce. Non ci sono stati feriti. Indagini in corso da parte dei carabinieri.