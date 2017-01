Isolotto, trovato un cadavere vicino all'argine dell'Arno / FOTO

Stamani, poco prima delle 11, una donna di 96 anni è stata trovata senza vita sull'argine dell'Arno. Il corpo è stato avvistato, all'altezza di Lungarno dei Pioppi, lato Isolotto, da un passante che poi ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, con il nucleo sommozzatori, e la polizia di stato.

La vittima, residente in zona, sarebbe uscita in mattinata intorno alle 8. Ancora da chiarire le dinamica dell'accaduto. Non è chiaro se abbia accusato un malore o sia stata vittima di un incidente.