Isolotto, tentano furto in casa: la vicina li mette in fuga

Ieri pomeriggio tre giovani, dalle descrizioni originari dell'Est Europa, sono stati messi in fuga da una donna che li ha sorpresi mentre tentavano di entrare nell'abitazione della sua vicina di casa passando da una finestra. La donna, spaventata, quando ha visto cosa stavano facendo ha cominciato a gridare mettendoli così in fuga. I tre si sono allontanati in bici lungo via degli Oleandri. Sul posto è poi intervenuta la polizia.